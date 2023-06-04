Украина. Премьер лига04 июня 2023, 17:41 | Обновлено 04 июня 2023, 17:54
387
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Верес – Ингулец – 1:0. «Пушка» Вовченко. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 30-го тура чемпионата Украины
04 июня 2023, 17:41 | Обновлено 04 июня 2023, 17:54
387
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В воскресенье, 4 июня, в Ровно в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиге «Верес» переиграл «Ингулец» из Петрово со счетом 1:0.
На 74-й минуте автором гола, который решил исход встречи, стал Вовченко. Ассистировал ему Кучеров.
События матча
90’
Василий Курко (Верес) получает красную карточку.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Семен Вовченко (Верес).
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