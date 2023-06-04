В воскресенье, 4 июня, в Ровно в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиге «Верес» переиграл «Ингулец» из Петрово со счетом 1:0.

На 74-й минуте автором гола, который решил исход встречи, стал Вовченко. Ассистировал ему Кучеров.