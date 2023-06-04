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Чемпионат Украины
Верес
04.06.2023 15:00 – FT 1 : 0
Ингулец
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Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 17:41 | Обновлено 04 июня 2023, 17:54
387
0

Верес – Ингулец – 1:0. «Пушка» Вовченко. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 30-го тура чемпионата Украины

04 июня 2023, 17:41 | Обновлено 04 июня 2023, 17:54
387
0
Верес – Ингулец – 1:0. «Пушка» Вовченко. Видео гола и обзор матча
УПЛ

В воскресенье, 4 июня, в Ровно в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиге «Верес» переиграл «Ингулец» из Петрово со счетом 1:0.

На 74-й минуте автором гола, который решил исход встречи, стал Вовченко. Ассистировал ему Кучеров.

События матча

90’
Василий Курко (Верес) получает красную карточку.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Семен Вовченко (Верес).
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Источник Sport.ua
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