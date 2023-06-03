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Чемпионат Украины
Верес
04.06.2023 15:00 - : -
Ингулец
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Украина. Премьер лига
03 июня 2023, 22:45 | Обновлено 03 июня 2023, 22:46
119
0

Верес – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Перед последним туром УПЛ обе команды находятся в зоне переходных матчей

03 июня 2023, 22:45 | Обновлено 03 июня 2023, 22:46
119
0
Верес – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 4 июня, на стадионе «Авангард» в Ровно состоится матч 30-го тура чемпионата Украины по футболу. В нем встретятся ровненский «Верес» и «Ингулец» из села Петрово Кировоградской области. Начало матча запланировано на 15:00.

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«Ингулец» опережает ровненский клуб на три очка. Впрочем, даже победа не обязательно гарантирует, что команда из Петрово избежит участия в переходных матчах за право остаться в УПЛ. Это же утверждение касается и «Вереса».

Верес

Ровненский клуб довольно успешно стартовал в этом чемпионате. В первых одиннадцати турах «Верес» одержал пять побед, четыре раза проиграл и два матча свел к ничьей. Однако потом последовала безвыигрышная серия, которая продолжалась 11 туров. Она закрепила подопечных Юрия Вирта в нижней части турнирной таблицы. Сейчас «Верес» с 28 очками идет на 14-м месте.

Неудивительно, что в конце сезона начались разговоры о возможной смене главного тренера. В частности, появилась информация о том, что «Верес» согласовал контракт с Остапом Маркевичем, он должен возглавить команду со следующего сезона. В то же время президент «Вереса» Иван Надеин заявил, что вопрос о том, кто будет главным тренером еще не решен.

По информации СМИ, «Верес» на платной основе заказал VAR на ключевой для себя матч последнего тура УПЛ против «Ингульца». Регламент указывает, что клуб должен подать заявку за две недели до матча, тогда как «Верес» это сделал за 9 дней до игры. Якобы по этой причине был получен отказ.

Ингулец

Команда из Петрового начала сезон с безвыигрышной серии из девяти матчей, что сразу определило ее в зону аутсайдеров. В середине сезона «Ингулец» проснулся. В конце первого и начале второго круга команда одержала семь побед, в том числе над луганской «Зарей» и киевским «Динамо». Однако под конец чемпионата «Ингулец» снова забуксовал: в последних восьми турах только одна победа – над главным аутсайдером сезона «Львовом».

В борьбе за выживание «Ингулец» провел весь чемпионат. Осенью клуб даже сменил тренера. После осенних неудач на посту главного тренера Сергея Лавриненко сменил сначала Младен Бартулович, а затем команду возглавил Сергей Ковалец.

Перед последним туром «Ингулец» занимает 14-е место. У команды 31 очко. Столько же набрали харьковский «Металлист 1925» и львовский «Рух».

Статистика матчей

«Ингулец» и «Верес» в официальных матчах встречались шесть раз. Трижды победил ровненский клуб, два раз – клуб из Кировоградской области. Еще дин матч завершился вничью. В первом круге нынешнего чемпионата «Верес» уступил «Ингульцу» в Петрово со счетом 0:1.

Ориентировочные составы

«Верес»: Когут, Гагун, Курко, Вовченко, Балан, Клец, Кучеров, Г. Пасич, Лебеденко, А. Близниченко, Гайдучик.

«Ингулец»: Паламарчук, Нагиев, Кучеренко, Ковалев, Мельничук, Клименко, Коробенко, Запорожец, Козак, Ситало, Козыренко.

Прогноз на противостояние

Борьба двух команд, которые стремятся избежать участия в матчах за сохранение места в УПЛ, будет жесткой и бескомпромиссной. Скорее всего, победит тот, кто забьет первым. Поставим на победу хозяев с минимальным преимуществом.

4 июня, воскресенье

«ВЕРЕС» – «ИНГУЛЕЦ»
Ровно. Стадион «Авангард». 15:00
ТВ-трансляция – ОТТ-платформа Setanta Sports и телеканал Setanta Sports+
Арбитр: Володимир Новохатний (Черкассы)
ВЕРЕС – ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:1

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Источник Sport.ua
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