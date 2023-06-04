В воскресенье, 4 июня, в с. Минай на «Минай-Арене» состоится матч тридцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют закарпатский «Минай» и луганская «Заря». Стартовый свисток рефери Виталия Романова из Днепра прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Минай



Текущий сезон для закарпатского «Миная» фактически начался еще во время зимней паузы образца 2022 года, когда команду неожиданно возглавил Владимир Шаран и готовился спасать коллектив во второй части так и недоведенной до конца кампании. После этого начался отчет нового футбольного года в совершенно диких для нормальной футбольной жизни реалиях. Вот и не выдержал «Минай» давления уже на старте, который еще и пришлось отложить из-за участия киевского «Динамо» в еврокубковых квалификациях. Как итог, на зимнюю паузу футболисты Шарана уходили в неутешительных кондициях.

Когда же сезон возобновился, поначалу казалось, что закарпатский коллектив никуда не денется от вылета из «элитного» дивизиона, но в реальности команде просто было необходимо переждать сильных соперников в календаре, а уже потом стабильно начать набирать очки в играх против соперников средней руки или и вовсе прямых конкурентов. Все это привело к тому, что победа в предпоследнем туре над харьковским «Металлистом» (2:1) помогла «Минаю» сделать решающий рывок подальше от зоны переходных матчах, но при этом дистанция в два очка заставляет постоянно оглядываться на конкурентов.

В условиях заключительного игрового дня чемпионата нас ждет настоящее безумие, так как даже команда Шарана со своей позиции у экватора таблицы может отправиться прямиком в стыки против коллективов из Первой лиги, если несколько нижестоящих коллективов одержат победы в независящих друг от друга противостояниях. Хорошо лишь то, что лишь «Ингулец» может с удовольствием уступить 13 строчку, а вот плохой новостью в контексте важной игры стала дисквалификация основного полузащитника Сергея Петько за перебор желтых карточек.

Заря



Выступлением луганской «Зари» в этом сезоне можно и нужно восторгаться, так как Патрик ван Леувен в своей первой пробе пера во «взрослом» футболе сумел создать превосходный коллектив. Сейчас никто не возьмется сказать, что останется от «мужиков» перед стартом следующей кампании из-за большого числа арендованных футболистов, но вряд ли кто-то будет против, если эта команда возьмет в этом году чуть ли не сенсационное «серебро». Конечно, кроме фанатов днепровского «Днепра-1», так как именно между этими двумя клубами и будет разворачиваться «серебряная лихорадка» в последнем туре.

Шансы на успех у «Зари» имеются и они, по крайней мере до стартового свистка, выглядят достаточно неплохими. Из возможных результатов оппонентов луганчан не устроит только победа СК, тогда как любая потеря очков, которая будет сопровождаться их собственной победой, даст возможность примерять медали совершенно иного качества. А играет команда Александра Кучера против криворожского «Кривбасса», поэтому тут можно вспомнить и о поражении в первом круге, и о самом статусе регионального дерби для этого противостояния.

Важно также и то, что «Заря» подходит к предстоящей встречи без новых кадровых потерь в виде дисквалификаций или травм. Отсутствие панамского нападающего Эдуардо Герреро из повреждения в предыдущих встречах сказывалось, но даже без него луганчане обыграли «Александрию» (2:0). А о поражении от донецкого «Шахтера» (0:3) уже и вовсе команда ван Леувена позабыла. Да, безусловно, обидно было проиграть пусть даже призрачные шансы на «золото», но и зацикливаться на этой неудаче при сопутствующих вариантах было бы неуместно.

История встреч



Футбольные пути «Миная» и «Зари» ранее пересекались 6 раз в рамках УПЛ. Наблюдается перевес одной из сторон по количеству побед – 2 успешных матча «Зари», 2 ничьих. В последний раз команды играли между собой в ноябре прошлого года – матч на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского завершился ничьей (1:1). За «Зарю» отличался Владимир Бражко, а у «Миная» забил Егор Твердохлиб.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 43-летний Виталий Романов из Днепра, который на своем счету имеет уже 131 матч в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Александр Жуков и Владимир Володин, а резервным арбитром отработает Александр Соловьян. На матче будет отсутствовать система VAR. У Романова есть опыт проведения матчей с участием «Миная» – 4 победы, 1 ничья и 5 поражений, тогда как с «Зарей» он пересекался 23 раза (6 побед, 6 ничьих и 11 поражений).

Ориентировочные составы



«Минай»: Бандура – Булеца, Немчанинов, Кравчук, Чуев, Гончар – Байдал, Паламар, Твердохлиб, Рогозинский – Вишневский.

«Заря»: Сапутин – Вантух, Батагов, Имереков, Бутко – Бражко, Шахов – Мишнев, Булеца, Русин – Антюх.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что гости завершат сезон уверенной победой. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Заря» (-1.5) с коэффициентом 2.23.

4 июня, воскресенье