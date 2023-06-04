Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Мы очень рады, что заняли третье место»
Тренер «Зари» подвел итоги сезона
Главный тренер «Зари» Патрик Ван Леувен прокомментировал победу 3:0 над «Минаем» в 30-м туре УПЛ:
– Мы очень рады, что заняли 3-е место в турнирной таблице. Наши футболисты целый сезон работали ради этого результата, но это заслуга всей команды, тренеров и персонала клуба тоже.
Невозможно добиться результата только одному человеку, это тяжелый труд для каждого. Пытались создать такую команду, которая смогла бы достичь результата.
В этом матче, как обычно, до конца показывали свою игру и стиль, но пробовали разные варианты комбинаций игроков.
– Скоро выйдет ваше большое интервью, но сейчас коротко подытожите этот сезон. Каким он был для вас?
– Было тяжело сначала, ведь новая команда, надо что-то создавать, подстраивать игроков под новые тактики игры. Наши футболисты прогрессировали все больше с каждым днем, а это очень важно и дает стимул для дальнейших свершений.
Во время тренировочного, подготовительного и игрового процесса каждый игрок максимально собран, с жаждой показать все и выжать из себя, все для максимального результата.
К концу сезона был гораздо более тяжелый график: постоянные переезды, короткий срок между поединками – это истощает. Но хочу заметить наши ребята справились на уровне с этими трудностями.
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