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Чемпионат Украины
Минай
04.06.2023 15:00 – FT 0 : 3
Заря
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Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 17:55 | Обновлено 04 июня 2023, 17:56
446
0

Минай – Заря – 0:3. Дубль Русина. Видео голов и обзор матча

«Заря» осталась на третьем месте

04 июня 2023, 17:55 | Обновлено 04 июня 2023, 17:56
446
0
Минай – Заря – 0:3. Дубль Русина. Видео голов и обзор матча
УПЛ

Сегодня, 4 июня «Заря» в заключительном, 30-м туре УПЛ на выезде разгромила «Минай» со счетом 3:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.

УПЛ. 30-й тур

«Минай» – «Заря» – 0:3
Голы: Русин 8, 58, Батагов 25

«Минай»: Кемкин, Булеза, Трубочкин (Гончар 70), Немчанинов, Мельник, Кравчук (Паламар 62), Рогозинский (Голуб 78), Шишка, Твердохлиб, Гечев (Дмитрук 62), Коломоец (Вишневский 46)

«Заря»: Сапутин, Вантух, Имереков, Бутко, Батагов, Хахлев (Полегенько 68), Булеца (Мишнев 76), Бражко, Шахов (Дришлюк 68), Антюх (Погорилый 67), Русин (Смиян 76)

Предупреждения: Кемкин 38, Смиян 82

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Русин (Заря).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Арсений Батагов (Заря).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Русин (Заря).
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Минай Заря Луганск Минай - Заря Украинская Премьер-лига видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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