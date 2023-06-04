Минай – Заря – 0:3. Дубль Русина. Видео голов и обзор матча
«Заря» осталась на третьем месте
Сегодня, 4 июня «Заря» в заключительном, 30-м туре УПЛ на выезде разгромила «Минай» со счетом 3:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.
УПЛ. 30-й тур
«Минай» – «Заря» – 0:3
Голы: Русин 8, 58, Батагов 25
«Минай»: Кемкин, Булеза, Трубочкин (Гончар 70), Немчанинов, Мельник, Кравчук (Паламар 62), Рогозинский (Голуб 78), Шишка, Твердохлиб, Гечев (Дмитрук 62), Коломоец (Вишневский 46)
«Заря»: Сапутин, Вантух, Имереков, Бутко, Батагов, Хахлев (Полегенько 68), Булеца (Мишнев 76), Бражко, Шахов (Дришлюк 68), Антюх (Погорилый 67), Русин (Смиян 76)
Предупреждения: Кемкин 38, Смиян 82
События матча
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