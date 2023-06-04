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Минай
04.06.2023 15:00 – FT 0 : 3
Заря
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Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 17:02 | Обновлено 04 июня 2023, 17:11
1252
6

Заря разгромила Минай, но не обошла Днепр-1

Луганчане не пробились в Лигу чемпионов

04 июня 2023, 17:02 | Обновлено 04 июня 2023, 17:11
1252
6
Заря разгромила Минай, но не обошла Днепр-1
ФК Заря

Одной из главных интриг заключительного тура УПЛ была заочная борьба за бронзу между «Днепром-1» и «Зарей», в которой поул-позиция была у команды Александра Кучера: при равенстве очков у «Днепра-1» было преимущество по личным встречам.

Со своей стороны «Заря» сделал все возможное, чтобы обойти соперника: уверенная выездная победа 3:0 над «Минаем» с дублем Назария Русина. Но, к сожалению для подопечных Патрика Ван Леувена, этого оказалось недостаточно: в параллельном матче «Днепр-1» одержал непростую минимальную победу над «Кривбассом» благодаря голу Доминго Бланко на 73-й минуте.

Таким образом, «Заря» вынуждена довольствоваться бронзовыми наградами и путевкой в плей-офф квалификации Лиги Европы. Что не так уж и плохо: при худшем раскладе «Заря» окажется в групповом этапе Лиги конференций. В то время как «Днепру-1» еврокубковая осень не гарантирована.

УПЛ. 30-й тур

«Минай» – «Заря» – 0:3
Голы: Русин 8, 58, Батагов 25

«Минай»: Кемкин, Булеза, Трубочкин (Гончар 70), Немчанинов, Мельник, Кравчук (Паламар 62), Рогозинский (Голуб 78), Шишка, Твердохлиб, Гечев (Дмитрук 62), Коломоец (Вишневский 46)

«Заря»: Сапутин, Вантух, Имереков, Бутко, Батагов, Хахлев (Полегенько 68), Булеца (Мишнев 76), Бражко, Шахов (Дришлюк 68), Антюх (Погорилый 67), Русин (Смиян 76)

Предупреждения: Кемкин 38, Смиян 82

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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roman75zpr
Чем нравится Заря, так это что в ней раскрываются и находят свою игру многие игроки, неподошедшие именитым клубам. В этом, конечно, есть большая заслуга и тренера 
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+3
Illiashenko Andriy
- Заря супер сезон.  Якби не втрати очки з Колосом, Минаєм, Інгульцом.. Дякую за сезон. ви дуже крута команда.  Наступний сезон сподіваюсь буде ще успішніший.
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+3
odiniznashih
Заря - скрытый чемпион. Эти потери очков со слабыми командами не дали подняться выше.
 Но среди сильных команд, если взять верхние 12 команд, у Зари лучший результат.
Набери осенью хотя бы на очко больше и...
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0
Nikas
Жаль Днепр 1 сразу не попал в групу ЛК а этот арендуполь раздаст опять назад игроков непонятно каким составом  в группе  играть будет и очков для таблицы коефициентов не наберет 
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Sunrise
Заря, спасибо за супер весну! За отличный сезон!Вы - безусловно вторая команда этого чемпионата. Да, пусть судьи отдали серебро другим, и это переборим. Верим в будущее! 
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-2
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