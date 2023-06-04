Заря разгромила Минай, но не обошла Днепр-1

Одной из главных интриг заключительного тура УПЛ была заочная борьба за бронзу между «Днепром-1» и «Зарей», в которой поул-позиция была у команды Александра Кучера: при равенстве очков у «Днепра-1» было преимущество по личным встречам.

Со своей стороны «Заря» сделал все возможное, чтобы обойти соперника: уверенная выездная победа 3:0 над «Минаем» с дублем Назария Русина. Но, к сожалению для подопечных Патрика Ван Леувена, этого оказалось недостаточно: в параллельном матче «Днепр-1» одержал непростую минимальную победу над «Кривбассом» благодаря голу Доминго Бланко на 73-й минуте.

Таким образом, «Заря» вынуждена довольствоваться бронзовыми наградами и путевкой в плей-офф квалификации Лиги Европы. Что не так уж и плохо: при худшем раскладе «Заря» окажется в групповом этапе Лиги конференций. В то время как «Днепру-1» еврокубковая осень не гарантирована.

УПЛ. 30-й тур

«Минай» – «Заря» – 0:3

Голы: Русин 8, 58, Батагов 25

«Минай»: Кемкин, Булеза, Трубочкин (Гончар 70), Немчанинов, Мельник, Кравчук (Паламар 62), Рогозинский (Голуб 78), Шишка, Твердохлиб, Гечев (Дмитрук 62), Коломоец (Вишневский 46)

«Заря»: Сапутин, Вантух, Имереков, Бутко, Батагов, Хахлев (Полегенько 68), Булеца (Мишнев 76), Бражко, Шахов (Дришлюк 68), Антюх (Погорилый 67), Русин (Смиян 76)

Предупреждения: Кемкин 38, Смиян 82