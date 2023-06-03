Король Ярик. Почему Ракицкому не стоит искать счастья за пределами УПЛ

Наверное, рано или поздно, а Ярослав Ракицкий должен был вновь оказаться в «Шахтере». После того, как в январе 2019-го «горняки» продали центрбека в «зенит» за 10 миллионов евро, менеджмент донецкого клуба не хвалил разве что ленивый – мол, вовремя успели избавиться от стареющего игрока, понемногу теряющего не только кондиции, но и былую хватку. Отчасти в этих словах была истина, но в целом, не стоит забывать, что продажа Ракицкого тогда была вызвана совсем другим обстоятельством – у игрока сложились непростые отношения с тогдашним главным тренером команды Паулу Фонсекой, и логично, что футболист проиграл наставнику «сражение» за место под солнцем.

Сегодня мы не будем ворошить все те пласты критики, которые прозвучали в адрес Ракицкого за готовность переехать в россию. Она была абсолютно заслуженной и, кажется, это осознал уже и сам Ярослав. Важнее другое – после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны Ракицкий своими действиями, а не словами, доказал, что является Украинцем. Не иванисеней, тимощуком или кулаковым, а именно Украинцем.

Весной и летом минувшего года, казалось бы, Ракицкому не куда деваться, кроме как вернуться в «Шахтер». Ярослав какое-то время поддерживал игровую форму в стане «Металлиста», но затем присоединился к «горнякам», которые проводили благотворительные матчи в рамках своего турне Shakhtar Global Tour for Peace.

Однако, вопреки ожиданиям, «Шахтер» и Ракицкий тогда так и не пришли к оформлению официального сотрудничества. В июле Ярослав подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», который был рассчитан на один сезон и содержал опцию пролонгации еще на такой же срок при обоюдном на то согласии с обеих сторон. Поговаривали, что тогда Ракицкий сделал выбор в пользу лучших финансовых условий, которые ему обещали в «Адана Демирспоре», а также – семейного комфорта.

Кто знает, насколько скрупулезно и честно турецкий клуб выполнял свои финансовые обязательства перед Ракицким (в тамошней Суперлиге нередки случаи задолженностей, а также банального обмана игроков, когда им обещают одни условия, а по факту создают абсолютно иные, куда более скромные и приземленные), но уже в конце минувшего года агент украинца заявил о желании своего клиента вернуться на родину. И сколько бы не судачили о якобы варианте с «Днепром-1», практически для всех было ясно – в УПЛ Ракицкий может и должен играть только за «Шахтер».

Возвращение «блудного сына» официально состоялось 16 января. Тогда «Шахтер» сообщил, что подписал с Ракицким контракт до конца сезона, а по неофициальным данным стороны договорились, что сделка может быть продлена еще на один год, если каждая из них не выразит своих замечаний против этого.

После возвращения Ракицкий предстал перед украинскими болельщиками совсем иным. Теперь он, как и все остальные игроки «горняков», перед матчем укутывался в национальный флаг Украины, пел гимн и всячески демонстрировал уважение к Родине, то есть делал все то, чего многие от Ярослава ждали до этого, и за что ему жестко доставалось от критиков.

ФК Шахтер. 7 мая 2023 года. Ярослав Ракицкий (крайний слева), Артем Бондаренко (в центре) и Марьян Швед накануне поединка «горняков» против «Александрии» (1:1)

Собственно говоря, критиковали Ракицкого ранее в основном исключительно из-за его поведения, связанного с публичными (не)проявлениями национальной идентичности. В игровом плане Ярослав практически всегда был на очень высоком, а то и высочайшем, как по меркам УПЛ, уровне. И нынешнее возвращение в «Шахтер» доказало, что Ракицкий даже в свои 33 года все еще способен на многое.

Судите сами: в 13 матчах весенней части сезона Ракицкий провел на поле 1050 минут чистого времени, и сумел отличиться 1 забитым мячом и 3 ассистами. Сразу 4 результативных действия от центрального защитника в 13 поединках – это очень достойный показатель, а потому взнос Ярослава в итоговое, уже четырнадцатое, чемпионство «Шахтера» можно называть весьма значительным.

Также стоит отмечать, что Ракицкий очень быстро стал лидером УПЛ по количеству выполняемых длинных передач. В пересчете на 90 минут игрового времени Ярослав отличается 11,3 длинными пасами, что является показателем № 1 для отечественного чемпионата (следом за центрбеком «Шахтера» в топ-3 идут вратарь «Львова» Александр Ильющенков – 11 лонгболлов за матч, а также кипер «Металлиста 1925» Олег Мозиль – 10,3 длинные передачи в пересчете на 90 минут). Не стоит удивляться, что во многом из-за этого 33-летний ветеран «горняков» является еще и лучшим в УПЛ по индексу продвижения мяча, причем как на минуту (7,96), так и передачами (598,59).

Неудивительно, что уже сейчас многие болельщики и эксперты называют Ракицкого одним из лучших футболистов в нынешней УПЛ, а некоторые специалисты, как например экс-коуч «Львова» Олег Дулуб, предрекают, что летом у Ярослава будут предложения из «более сильного чемпионата».

Нельзя исключать, что варианты у Ракицкого действительно будут, и что некоторые из них реально могут позволить Ярославу перед завершением карьеры попробовать силы на топ-уровне. Однако не стоит чересчур очаровываться тем, что опытный защитник сумел продемонстрировать во второй части сезона УПЛ-2022/23. Да, ряд игровых показателей Ракицкого реально очень высок, как для игрока его амплуа. Да, его длинные передачи, которые напоминают такие же трюки Дмитрия Чигринского в лучшие его годы и выглядят словно радиоуправляемыми, действительно завораживают и не могут оставить равнодушным любого ценителя футбола.

Но… Как известно, все познается в сравнении, а потому стоит просто глянуть, как тот же Ракицкий выглядел в первой части нынешнего сезона в «Адана Демирспоре». Причем буквальное сравнение игровых показателей опытного центрбека будет весьма корректным и отражающим всю разницу, имеющуюся на данный момент между интенсивностью и качеством футбола в среднем между турецкой Суперлигой и украинской Премьер-лигой.

Даже беглый анализ ключевых показателей дает понять, насколько возросла интенсивность и эффективность действий Ракицкого на поле после отъезда из Турции в Украину. Например, за «Адану Демирспор» в среднем за 90 минут центрбек выполнял 72 действия, из которых 73% были успешными, а вот в «Шахтере» аналогичный показатель у Ярослава равен уже 101 при 83%-ной успешности.

При этом, важно отмечать, что «Адана Демирспор» в нынешнем розыгрыше турецкой Суперлиги находится в лидирующей группе, а впереди нее идут только признанные гранды тамошнего футбола – «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ». Поэтому, чтобы там не говорил агент Ракицкого, а нынешняя «Адана Демирспор» – это команда весьма высокого уровня, имеющая, к тому же, в лице Винченцо Монтеллы еще и довольно прогрессивного с точки зрения воплощения идей современного футбола главного тренера.

Поэтому всерьез говорить о том, что Ракицкий, который в августе отпразднует свой 34-й день рождения, способен оказаться успешным на более высоком, чем нынешняя УПЛ, уровне будет явным преувеличением. Лучше просто констатировать, что для теперешнего «Шахтера» и украинского чемпионата опытный центрбек действительно величина топ-калибра. Проводя некоторые аналогии с Кантона во времена его выступлений за «Манчестер Юнайтед», можно даже называть Ракицкого не иначе, как «Король Ярик», но с припиской, что это только на внутренней арене.

В еврокубках «Шахтеру» с его нынешним кадровым потенциалом все-таки будет очень и очень непросто. Это уже вовсе не та команда, которую пытался выстраивать Роберто Де Дзерби, а потому «горняков» стоит научиться воспринимать по-разному, выделяя, так сказать, экспортную и импортную версии.

Но Лига чемпионов, Лига Европы или Лига конференций для «Шахтера», как и для других представителей УПЛ, на ближайшие годы рискуют стать не более, чем приятным бонусом, который при удачном раскладе позволит заработать кругленькую сумму. Обязательной программой был и будет национальный чемпионат, где «горнякам» в следующем сезоне предстоит решить не менее сложную, чем в этом первенстве, задачу – отстоять титул чемпиона. И здесь команде Йовичевича был бы очень кстати Ракицкий со всеми его «фишками», да и самому Ярославу, похоже, в стане «горняков» себя ощущать будет куда приятнее, чем в условной Турции, либо где-то еще. Как говорится, лучше быть первым парнем на селе, чем триста тридцать четвертым – в столице. А если так, то не удивляйтесь, когда вскоре увидите в новостной ленте на Sport.ua что-то вроде: «ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий остается в Шахтере еще на один сезон». И сейчас это никакой не инсайд, а констатация того, что в народе характеризуют еще одной поговоркой – от добра добра не ищут.