Если бы я знал... Ракицкий прокомментировал выступления в чемпионате россии

Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий прокомментировал свои выступления в чемпионате России.

- Скажу, что я, в первую очередь, футболист. Футбол – моя работа и дело всей моей жизни. И в россии я делал лишь то, что играл в футбол. А когда началась полномасштабная война 24 февраля 2022 года, то я в тот же день решил разорвать контракт и вернуться в Украину. Этот поступок и является моим ответом. Никто не мог представить такого масштаба агрессии: что россияне тысячами будут убивать украинцев, разрушать наши города. Если бы я знал, что так будет, то никогда бы не поехал играть в Россию!

Более того, считаю, что многие до февраля 2022 года не воспринимали это настолько тяжело: посмотрите, в России проводился чемпионат мира по футболу, должен был состояться финал Лиги чемпионов, многие украинцы продолжали жить в России и работать, страны торговали между собой. Но 24 февраля расставило все по местам – в один день все поняли, что у нас, у цивилизованного мира нет ничего общего с российской федерацией. Поэтому я здесь, в Украине, – вместе со своей страной, со своим народом. И это мой ответ на все вопросы.

Ракицкий выступал за «Зенит» с января 2019 года, сыграв 108 матчей.