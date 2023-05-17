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  4. Если бы я знал... Ракицкий прокомментировал выступления в чемпионате россии
Украина. Премьер лига
17 мая 2023, 17:59 |
1993
22

Если бы я знал... Ракицкий прокомментировал выступления в чемпионате россии

Ярослав уверен, что никогда бы не поехал играть в рф, если бы понял все раньше

17 мая 2023, 17:59 |
1993
22
Если бы я знал... Ракицкий прокомментировал выступления в чемпионате россии
ФК Шахтер Донецк. Ярослав Ракицкий

Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий прокомментировал свои выступления в чемпионате России.

- Скажу, что я, в первую очередь, футболист. Футбол – моя работа и дело всей моей жизни. И в россии я делал лишь то, что играл в футбол. А когда началась полномасштабная война 24 февраля 2022 года, то я в тот же день решил разорвать контракт и вернуться в Украину. Этот поступок и является моим ответом. Никто не мог представить такого масштаба агрессии: что россияне тысячами будут убивать украинцев, разрушать наши города. Если бы я знал, что так будет, то никогда бы не поехал играть в Россию!

Более того, считаю, что многие до февраля 2022 года не воспринимали это настолько тяжело: посмотрите, в России проводился чемпионат мира по футболу, должен был состояться финал Лиги чемпионов, многие украинцы продолжали жить в России и работать, страны торговали между собой. Но 24 февраля расставило все по местам – в один день все поняли, что у нас, у цивилизованного мира нет ничего общего с российской федерацией. Поэтому я здесь, в Украине, – вместе со своей страной, со своим народом. И это мой ответ на все вопросы.

Ракицкий выступал за «Зенит» с января 2019 года, сыграв 108 матчей.

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Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк российско-украинская война
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 23
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GloryUkraine
Краще пізно ніж ніколи, але після 2014 року :" я фубтоліст, моя справа грати в футбол і тому я грав на парашці" тебе не виправдовує.
Тобі з цим жити.
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+3
Злий Глобинець
Хай буде і так. Зациклюватися на минулому - невдячна річ. Винуватий, але визнав свою вину... проїхали.
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+2
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ash
А Тимощук не зрозумів... Риторичне питання, хто з них більше українець.
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Pixelman
Анексія Донецька, Луганська, Криму то другоє?
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+2
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Дебил
Осталось Раку забить жопой ещё и Динамке сыней, и все! Ты полностью прощен!!! 
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+1
Djimbo
В даному випадку - краще пізно ніж ніколи.
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+1
Henriklarsson11
тобто роль раші в подіях на домбасі не була для нього очевідною? щось сумнівно
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+1
Кумовья Красникова
Настоящий козак рак
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+1
a.fedorenko1953
Брехло ти, Ярик! За гроші продав совість, а коли  цапи тебе турнули, призіз до нелюбимої Батьківщини. А чому  тимощука не приволок,, для обміну?
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+1
Remark
Вот эта их отмазка "я все лишь футболист", "я всего певица", "я не разбираюсь в политике" и т.д. не снимает ответственность за то, что произошло и происходит в Украине! Потому что из каждых вот таких "снежинок", которые молчали и делали вид что не понимают что происходит; и обрушилась эта "лавина" насилия и убийств!!!
Оркостан на тот момент анекстровал часть нашей территории! Другую часть Украины (его малую родину) держал в страше за свою жизнь закинув туда преступные группировки с оружием. 
И Ракицкому этого мало было чтобы понять кто такая россия? Он шо, вообще полный ... овощ?
А переводы стрелок, что мол и другие там тоже жили и зарабатывали - это опять же отмазки для тех у кого по одной извилине в голове! Они не чем не лучше чем ты!!! Такие же ватные создания!
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0
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Кумовья Красникова
Говорят любители всего узкого суркисы каждый день сердечки метверчуку отсылают 
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0
20052011
Насколько правдивы его откровения, естественно, знает узкий круг людей
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0
123455432
Історію України треба вчити
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0
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