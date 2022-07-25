Вацко рассказал, почему сорвался трансфер Ракицкого в Шахтер
Украинский центрбек не вернулся в родной клуб, а выбрал турецкий «Адана Демирспор»
Комментатор Виктор Вацко рассказал, почему сорвался анонсированный ранее в отечественных СМИ переход центрбека Ярослава Ракицкого в «Шахтер».
«С непереходом Николая Матвиенко в «Аякс», о чем говорили и писали, эта история не имеет ничего общего. Прежде всего, по Матвиенко «Шахтер» предложений не имеет и не имел. Что касается Ракицкого, то турецкий «Адана Демирспор» просто-напросто перебил финансовое предложение «Шахтера». И еще правда в том, что семье Ярослава комфортнее на юге Турции, чем в Украине в среде воющих воздушных тревог и «дружных» комментариев болельщиков в интернете», - сказал Вацко.
Ранее Ракицкий, комментируя переход в «Адана Демирспор», назвал его новой страницей и новым вызовом в карьере.
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