Вацко рассказал, почему сорвался трансфер Ракицкого в Шахтер

Комментатор Виктор Вацко рассказал, почему сорвался анонсированный ранее в отечественных СМИ переход центрбека Ярослава Ракицкого в «Шахтер».

«С непереходом Николая Матвиенко в «Аякс», о чем говорили и писали, эта история не имеет ничего общего. Прежде всего, по Матвиенко «Шахтер» предложений не имеет и не имел. Что касается Ракицкого, то турецкий «Адана Демирспор» просто-напросто перебил финансовое предложение «Шахтера». И еще правда в том, что семье Ярослава комфортнее на юге Турции, чем в Украине в среде воющих воздушных тревог и «дружных» комментариев болельщиков в интернете», - сказал Вацко.

Ранее Ракицкий, комментируя переход в «Адана Демирспор», назвал его новой страницей и новым вызовом в карьере.