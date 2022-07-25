Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вацко рассказал, почему сорвался трансфер Ракицкого в Шахтер
Турция
25 июля 2022, 19:50 |
639
0

Вацко рассказал, почему сорвался трансфер Ракицкого в Шахтер

Украинский центрбек не вернулся в родной клуб, а выбрал турецкий «Адана Демирспор»

25 июля 2022, 19:50 |
639
0
Вацко рассказал, почему сорвался трансфер Ракицкого в Шахтер
twitter.com/AdsKulubu

Комментатор Виктор Вацко рассказал, почему сорвался анонсированный ранее в отечественных СМИ переход центрбека Ярослава Ракицкого в «Шахтер».

«С непереходом Николая Матвиенко в «Аякс», о чем говорили и писали, эта история не имеет ничего общего. Прежде всего, по Матвиенко «Шахтер» предложений не имеет и не имел. Что касается Ракицкого, то турецкий «Адана Демирспор» просто-напросто перебил финансовое предложение «Шахтера». И еще правда в том, что семье Ярослава комфортнее на юге Турции, чем в Украине в среде воющих воздушных тревог и «дружных» комментариев болельщиков в интернете», - сказал Вацко.

Ранее Ракицкий, комментируя переход в «Адана Демирспор», назвал его новой страницей и новым вызовом в карьере.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Манор Соломон – игрок Фулхэма
Уехал к Бухалу. Украинец Эсеола перешел в клуб из Болгарии
Гранада подписала экс-звезду Реала и Наполи
Ярослав Ракицкий Адана Демирспор Виктор Вацко Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Вацко Live
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Шевченко хотел бы стать президентом УАФ
Футбол | 25 июля 2022, 14:28 4
Источник: Шевченко хотел бы стать президентом УАФ
Источник: Шевченко хотел бы стать президентом УАФ

Но это явно случится не сейчас

ВИДЕО. Мертенс ушел с Наполи, футболисты бегут с России, ставим на Сачко
Футбол | 25 июля 2022, 14:11 0
ВИДЕО. Мертенс ушел с Наполи, футболисты бегут с России, ставим на Сачко
ВИДЕО. Мертенс ушел с Наполи, футболисты бегут с России, ставим на Сачко

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 25.07.2022, 11:00
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Для ВСУ. Марта Костюк и Леся Цуренко устроили пикантную фотосессию на пляже
Теннис | 25.07.2022, 07:59
Для ВСУ. Марта Костюк и Леся Цуренко устроили пикантную фотосессию на пляже
Для ВСУ. Марта Костюк и Леся Цуренко устроили пикантную фотосессию на пляже
Хавбек или защитник? Стало известно амплуа Зинченко в Арсенале
Футбол | 24.07.2022, 23:45
Хавбек или защитник? Стало известно амплуа Зинченко в Арсенале
Хавбек или защитник? Стало известно амплуа Зинченко в Арсенале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в чемпионате Турции
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в чемпионате Турции
23.07.2022, 18:38 21
Футбол
Существенная помощь. Польша передала Украине новую партию танков
Существенная помощь. Польша передала Украине новую партию танков
25.07.2022, 13:28
Война
Сенсация от футзалистов, переход Ракицкого, победа Зари, что спел Зинченко
Сенсация от футзалистов, переход Ракицкого, победа Зари, что спел Зинченко
24.07.2022, 06:15
Другие виды
Миколенко забил гол и сделал ассист, Эвертон обыграл Блэкпул
Миколенко забил гол и сделал ассист, Эвертон обыграл Блэкпул
24.07.2022, 18:54 10
Футбол
Зозуля рассказал о донатах на армию от Зинченко, Миколенко и S1mple
Зозуля рассказал о донатах на армию от Зинченко, Миколенко и S1mple
24.07.2022, 15:27 1
Футбол
ВИДЕО. В одно касание. Миколенко забил гол в контрольном матче Эвертона
ВИДЕО. В одно касание. Миколенко забил гол в контрольном матче Эвертона
24.07.2022, 18:10 1
Футбол
Разгромили Челси. Зинченко удачно дебютировал за Арсенал
Разгромили Челси. Зинченко удачно дебютировал за Арсенал
24.07.2022, 08:42 15
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
25.07.2022, 01:20 2
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем