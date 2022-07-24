Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новая страница и новый вызов. Ракицкий прокомментировал свой переход
Турция
24 июля 2022, 01:33 |
169
0

Новая страница и новый вызов. Ракицкий прокомментировал свой переход

Защитник продолжит карьеру в Турции

24 июля 2022, 01:33 |
169
0
Новая страница и новый вызов. Ракицкий прокомментировал свой переход
facebook.com/AdsKulubu

Украинский защитник Ярослав Ракицкий в субботу официально стал игроком турецкого клуба «Адана Демирспор».

«Новая страница и новый вызов в моей футбольной жизни! Благодарен за доверие! Моя задача - помочь команде добиться наивысших результатов!», - написал Ярослав.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в чемпионате Турции
Ракицкий мог перебраться в чемпионат Бразилии. Его звал клуб Луиша Каштру
ФОТО. Стал известен номер Зинченко в Арсенале
трансферы Ярослав Ракицкий чемпионат Турции по футболу свободный агент Адана Демирспор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Топ-10 самых дорогих трансферов украинских футболистов
Футбол | 23 июля 2022, 09:00 20
Топ-10 самых дорогих трансферов украинских футболистов
Топ-10 самых дорогих трансферов украинских футболистов

Зинченко ворвался сразу на второе место

Украина сенсационно победила Португалию и вышла в финал студенческого ЧМ
Футзал | 23 июля 2022, 22:00 3
Украина сенсационно победила Португалию и вышла в финал студенческого ЧМ
Украина сенсационно победила Португалию и вышла в финал студенческого ЧМ

Результат полуфинала ЧМ-2022 по футзалу был определен в серии пенальти

ШЕВЧЕНКО: «Хотим напомнить о войне. Поляки очень гостеприимны к украинцам»
Футбол | 23.07.2022, 21:42
ШЕВЧЕНКО: «Хотим напомнить о войне. Поляки очень гостеприимны к украинцам»
ШЕВЧЕНКО: «Хотим напомнить о войне. Поляки очень гостеприимны к украинцам»
ВИДЕО. Два года с Луческу. Динамо вспомнило лучшие моменты
Футбол | 23.07.2022, 19:49
ВИДЕО. Два года с Луческу. Динамо вспомнило лучшие моменты
ВИДЕО. Два года с Луческу. Динамо вспомнило лучшие моменты
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 23.07.2022, 08:00
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ломаченко готовят бой против Стивенсона. Но сперва разогревочный поединок
Ломаченко готовят бой против Стивенсона. Но сперва разогревочный поединок
22.07.2022, 08:10 6
Бокс
Украинский стронгмен погиб под обстрелами на фронте
Украинский стронгмен погиб под обстрелами на фронте
22.07.2022, 17:59
Война
ВИДЕО. Со слезами на глазах. Прощальное интервью Зинченко в Ман Сити
ВИДЕО. Со слезами на глазах. Прощальное интервью Зинченко в Ман Сити
22.07.2022, 21:45 15
Футбол
ФОТО. Стал известен номер Зинченко в Арсенале
ФОТО. Стал известен номер Зинченко в Арсенале
23.07.2022, 13:13 1
Футбол
Мечту купить невозможно. Самый богатый футболист мира играет в Таиланде
Мечту купить невозможно. Самый богатый футболист мира играет в Таиланде
22.07.2022, 21:00 5
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
23.07.2022, 21:20 2
MMA
Маклафлин установила мировой рекорд. Рыжикова финишировала на 8-м месте
Маклафлин установила мировой рекорд. Рыжикова финишировала на 8-м месте
23.07.2022, 06:00 1
Другие виды
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
23.07.2022, 08:40 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем