Турция24 июля 2022, 01:33 |
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Новая страница и новый вызов. Ракицкий прокомментировал свой переход
Защитник продолжит карьеру в Турции
24 июля 2022, 01:33 |
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Украинский защитник Ярослав Ракицкий в субботу официально стал игроком турецкого клуба «Адана Демирспор».
«Новая страница и новый вызов в моей футбольной жизни! Благодарен за доверие! Моя задача - помочь команде добиться наивысших результатов!», - написал Ярослав.
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