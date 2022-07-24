Новая страница и новый вызов. Ракицкий прокомментировал свой переход

Украинский защитник Ярослав Ракицкий в субботу официально стал игроком турецкого клуба «Адана Демирспор».

«Новая страница и новый вызов в моей футбольной жизни! Благодарен за доверие! Моя задача - помочь команде добиться наивысших результатов!», - написал Ярослав.