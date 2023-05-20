ДУЛУБ: «Летом у Ракицкого будут предложения из более сильного чемпионата»

Бывший главный тренер «Львова» Олег Дулуб впечатлен формой центрального защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого, который в свои 33 года демонстрирует высокий уровень игры.

«Ярослав может отправить мяч очень точной передачей практически в любую точку поля. Соперникам очень непросто настраивать свою защиту под Ракицкого. Его сложно нейтрализовать с помощью персональной опеки, ведь пойди еще найди нападающего, который будет бегать за ним весь матч. Мощный дальний удар тоже доставляет много неудобств и проблем оппонентам.

Надо заметить, что с возрастом не падает скорость, с которой Ярослав принимает решения. Думаю, с высокой долей вероятности этим летом у него будут предложения из более сильного чемпионата», – сказал Дулуб.

В этом сезоне Ракицкий отыграл в футболке «горняков» 12 матчей, в которых забил два гола и сделал три ассиста. Его контракт с «Шахтером» рассчитан до лета, но имеет опцию продления еще на сезон.