ДУЛУБ: «Летом у Ракицкого будут предложения из более сильного чемпионата»
Известный тренер дал неожиданный прогноз на карьеру защитника «Шахтера»
Бывший главный тренер «Львова» Олег Дулуб впечатлен формой центрального защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого, который в свои 33 года демонстрирует высокий уровень игры.
«Ярослав может отправить мяч очень точной передачей практически в любую точку поля. Соперникам очень непросто настраивать свою защиту под Ракицкого. Его сложно нейтрализовать с помощью персональной опеки, ведь пойди еще найди нападающего, который будет бегать за ним весь матч. Мощный дальний удар тоже доставляет много неудобств и проблем оппонентам.
Надо заметить, что с возрастом не падает скорость, с которой Ярослав принимает решения. Думаю, с высокой долей вероятности этим летом у него будут предложения из более сильного чемпионата», – сказал Дулуб.
В этом сезоне Ракицкий отыграл в футболке «горняков» 12 матчей, в которых забил два гола и сделал три ассиста. Его контракт с «Шахтером» рассчитан до лета, но имеет опцию продления еще на сезон.
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