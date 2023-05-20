Олег ДУЛУБ: «Луческу сейчас работает не более, чем на 15%»
Известный тренер назвал причину кризиса в «Динамо»
Бывший главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал о причинах текущего турнирного положения киевского «Динамо», выделив проблемы со здоровьем у Мирчи Луческу.
«Точно, нет. Процентов на 90 я был уверен, что УПЛ выиграют именно киевляне. Ключевое для команды в этом чемпионате - это, как ни странно, ни здоровье футболистов, а состояние ее главного тренера.
Кто знаком на личном опыте с диагнозом Мирчи, тот понимает, насколько такая проблема с бедром может влиять на жизнь и трудоспособность. Думаю, румынский специалист сейчас работает не более, чем на 15% своих возможностей», – сказал Дулуб.
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