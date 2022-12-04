Агент Ракицкого: «Ярослав хочет вернуться в Украину»
Максим Дудченко рассказал о планах своего клиента
Представитель украинского футболиста Ярослава Ракицкого Максим Дудченко рассказал о дальнейших планах своего клиента.
Ранее 33-летний футболист расторг трудовое соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор», за который выступал в течение последних четырех месяцев.
«Сотрудничество с «Аданой Демирспором» решили завершить, потому что этот клуб – не уровень Ярослава. Мы бы очень хотели возвращения в Украину, но поживем – увидим», – сказал агент.
По словам Дудченко , сейчас Ярослав Ракицкий занят реорганизацией.
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