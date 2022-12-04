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  4. Агент Ракицкого: «Ярослав хочет вернуться в Украину»
Украина. Премьер лига
04 декабря 2022, 10:38 |
988
8

Агент Ракицкого: «Ярослав хочет вернуться в Украину»

Максим Дудченко рассказал о планах своего клиента

04 декабря 2022, 10:38 |
988
8
Агент Ракицкого: «Ярослав хочет вернуться в Украину»
ФК Адана Демирспор. Ярослав Ракицкий

Представитель украинского футболиста Ярослава Ракицкого Максим Дудченко рассказал о дальнейших планах своего клиента.

Ранее 33-летний футболист расторг трудовое соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор», за который выступал в течение последних четырех месяцев.

«Сотрудничество с «Аданой Демирспором» решили завершить, потому что этот клуб – не уровень Ярослава. Мы бы очень хотели возвращения в Украину, но поживем – увидим», – сказал агент.

По словам Дудченко , сейчас Ярослав Ракицкий занят реорганизацией.

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Максим Дудченко Ярослав Ракицкий Адана Демирспор
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Источник FanDay
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Черноморец,  Ингулец,  Кривбасс,  Оболонь и т.д.
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xxxxxxxxxxxxххх
Реорганизацией чего, извините?
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Burevestnik
цікаво, кому в Україні оте пітірсько-газпромовське ла..о потрібне? 
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