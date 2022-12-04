Агент Ракицкого: «Ярослав хочет вернуться в Украину»

Представитель украинского футболиста Ярослава Ракицкого Максим Дудченко рассказал о дальнейших планах своего клиента.

Ранее 33-летний футболист расторг трудовое соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор», за который выступал в течение последних четырех месяцев.

«Сотрудничество с «Аданой Демирспором» решили завершить, потому что этот клуб – не уровень Ярослава. Мы бы очень хотели возвращения в Украину, но поживем – увидим», – сказал агент.

По словам Дудченко , сейчас Ярослав Ракицкий занят реорганизацией.