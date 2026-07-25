«Вот 800 долларов, погуляйте». Экс-игрок Шахтера – о щедрости Ракицкого

Бывший игрок «Шахтера» Андрей Тотовицкий рассказал об отношении экс-защитника «горняков» Ярослава Ракицкого к воспитанникам клуба.

Ракицкий посещал матчи дубля донеччан и часто общался с молодежью. По словам Тотовицкого, Ярослав регулярно помогал юным талантам «Шахтера», в том числе деньгами.

«Ракицкий привозил на базу два мешка бутс и говорил: «Ребята, забирайте». Ярик к своим, к академии, относился [очень хорошо]. Я помню, как мы играли в Донецке с дублером «Зари», когда они стали чемпионами. Мы сыграли 0:0, кучу моментов не забили, и Ракицкий говорит: «Ребята, я так кайфовал от этой игры, посчитайте, сколько у вас там премия, и скажите мне».

После игры мы сидим, хотим поесть, думаем поехать в «Макдональдс». Тут звонит Ярик: «Где вы?» Мы говорим: «Дома, хотим в «Макдональдс». Он отвечает: «Какой, нах... «Макдональдс»?» Отправляет нам название ресторана, мы едем туда и сидим до трёх ночи. После этого он достаёт и даёт деньги. Мы отказывались, но его жена говорит: «Если Ярик даёт – берите». Мы взяли. У нас тогда премия была 500 долларов, и мы написали ему, Ракицкий нам их дал. Он ещё спросил: «Куда вы дальше? В ночной клуб? Вот вам ещё 800 долларов, погуляйте». Вот он это сделал, и это воспоминания на всю жизнь», – вспомнил Тотовицкий