Катерина Байндл – Ольга Данилович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 мая украинская теннисистка Катерина Байндл (№83 WTA) начнет выступления в основной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В первом раунде основы украинка сразится против Ольги Данилович, которая преодолела квалификацию (№105 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №10 после матча Андреева – Риск. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Сораны Кырсти (№32 WTA) или Жасмин Паолини (№53 WTA).

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