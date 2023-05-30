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  4. Катерина Байндл – Ольга Данилович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
30 мая 2023, 00:50 | Обновлено 30 мая 2023, 01:17
44
0

Катерина Байндл – Ольга Данилович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда Ролан Гаррос

30 мая 2023, 00:50 | Обновлено 30 мая 2023, 01:17
44
0
Катерина Байндл – Ольга Данилович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

30 мая украинская теннисистка Катерина Байндл (№83 WTA) начнет выступления в основной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В первом раунде основы украинка сразится против Ольги Данилович, которая преодолела квалификацию (№105 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №10 после матча Андреева – Риск. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Сораны Кырсти (№32 WTA) или Жасмин Паолини (№53 WTA).

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Источник Sport.ua
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