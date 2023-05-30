Катерина Байндл – Ольга Данилович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда Ролан Гаррос
30 мая украинская теннисистка Катерина Байндл (№83 WTA) начнет выступления в основной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В первом раунде основы украинка сразится против Ольги Данилович, которая преодолела квалификацию (№105 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №10 после матча Андреева – Риск. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
Победительница встречи в следующем раунде сразится против Сораны Кырсти (№32 WTA) или Жасмин Паолини (№53 WTA).
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