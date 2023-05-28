Отсутствие Надаля, борьба за теннисную корону, трудный жребий для украинок

28 мая стартует 127-й розыгрыш Открытого чемпионата Франции по теннису. В этом году соревнования впервые с 2004 года пройдут без Рафаэля Надаля, который за последние 18 лет всего четыре раза не становился победителем грунтового мейджора. За это время Кубок Мушкетеров кроме испанца над головой поднимали только Новак Джокович (дважды), Роджер Федерер и Стэн Вавринка.

Призовой фонд турнира в этом году солидно увеличен – на 12,3%. Больше всего добавили в одиночном разряде, также немного увеличили призовые в парных разрядах кроме микста. Каждый участник основной сетки в одиночном разряде гарантировано получит по 69 тысяч евро. Победитель – 2,3 миллиона евро.

Что касается участия теннисистов из рф и рб, то оно не запрещено. Турнир запрещает лишь использование государственных символов и может дисквалифицировать игрока, который открыто поддержит российское вторжение в Украину.

Мужчины

Грунтовый сезон прошел полностью без Надаля, который травмировал бедро на Australian Open и постепенно снимался со всех турниров. 18 мая он собрал пресс-конференцию и официально сообщил, что в Париже в этому году не сыграет. Также Король грунта пропустит и летние месяцы, с надеждой вернуться в сентябре на матчи Кубка Дэвиса. Любопытно, что Рафу заменил в основе австрийский теннисист Доминик Тим, который ранее дважды играл с испанцем в финале Ролан Гаррос, а также получил от болельщиков прозвище Принц грунта. К сожалению, после победы на US Open 2020 Тим не является грозной силой в мировом теннисе.

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Одним из двух главных фаворитов перед турниром считается лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас. Испанец, который отпраздновал 20-летие выходом в финал Мастерса в Мадриде, выиграл оба больших грунтовых турнира в родной стране и вернул себе статус первой ракетки мира. У Карлоса есть все для победы на грунтовых кортах: и хорошее вращение, и мощь в ударах, и невероятная работа ног. Пока что он больше всего проигрывает своему главному конкуренту, Новаку Джоковичу, лишь в опыте. Не все в 20 лет могут выдержать давление статусом главного фаворита перед таким турниром. К примеру, в Риме Алькарас сенсационно проиграл 135-й ракетке мира. Возможно, для него это будет только в плюс.

Джокович после заслуженной победы в Австралии мало чем смог порадовать своих болельщиков на остальных турнирах. На грунте было по одной победе в Монте-Карло и на ATP 250 в Баня-Луке, а еще его беспокоила травма локтя. На традиционно очень успешных для себя соревнованиях в Риме Новак в 1/4 финала проиграл 20-летнему представителю Дании Хольгеру Руне, который несомненно будет одним из претендентов на поздние раунды. И все же не стоит забывать, что Джокович – один из лучших теннисистов на грунте. Возможно, был бы лучшим в истории, если бы не Надаль. Но также держим в уме, что 22 мая Ноле исполнилось уже 36 лет.

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Неожиданно разыгрался на грунте Даниил Медведев, ранее считавшийся одним из главных хейтеров этого покрытия. Ему удалось выиграть даже Мастерс в Риме, на котором он до этого года не выиграл ни одного матча. Победы на Циципасом и Руне в полуфинале и финале – показатель силы.

Главной неожиданностью грунтового сезона стал 33-летний немец Ян-Леннард Штруфф. Сначала он дошел до четвертьфинала в Монте-Карло, а потом в статусе лаки-лузера сенсационно сыграл в матче за титул в Мадриде, по пути обыграв своего обидчика по квалификации.

Главные подводящие турниры

Мастерс Рим. Финал

Даниил Медведев – Хольгер Руне (Дания) – 7:5, 7:5

Мастерс Мадрид. Финал

Карлос Алькарас (Испания) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:4, 3:6, 6:3

ATP 500 Барселона. Финал

Карлос Алькарас (Испания) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:3, 6:4

Мастерс Монте-Карло. Финал

Андрей Рублев – Хольгер Руне (Дания) – 5:7, 6:2, 7:5

Ролан Гаррос

Жеребьевка в этом году не вдохновляет. После возвращения Медведева на второе место в мировой классификации Алькарас и Джокович попали в одну половину сетки. Самого ожидаемого финала уже точно не будет. Впрочем, год назад было еще хуже, тогда в одной половине были Джокович, Надаль и Алькарас.

В первой четверти к Алькасару попали Стефанос Циципас, Лоренцо Музетти, Роберто Карбаллес Баена, Феликс Оже-Альяссим, Камэрон Норри и Денис Шаповалов. Последние три на грунте не блещут, поэтому их перспектива даже сыграть с Карлосом туманна. Здесь по части юмора можно выделить матч первого круга Люка Пуй – Юрий Родионов. Француз обыграл австрийца в финале квалификации с баранкой в третьем сете, но высшие силы решили, что не все так однозначно и нужно еще раз взглянуть на противостояние этих титанов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Хуан Карлос Ферреро

Во второй четверти перед Джоковичем также не будет стоять непреодолимых барьеров. Здесь сесть Андрей Рублев, Хуберт Хуркач, Карен Хачанов, Дэн Эванс, а также испанцы Роберто Баутиста Агут и Алехандро Давидович Фокина.

В верхней части второй половины сетки оказались Хольгер Руне и Каспер Рууд. Эти парни играли между собой в полуфинале Рима, победил более молодой и голодный. Хотя Рууд выиграл турнир ATP 250 в Эшториле, защитить 1200 очков в Париже ему будет крайне тяжело. В компанию к Хольгеру и Касперу попали Штруфф, Фритц, Пол и Лайович. Также здесь сыграет и Гаэль Монфис.

В заключительной четверти выступят Даниил Медведев, Янник Синнер, Фрэнсис Тиафо, Борна Чорич, Александр Зверев, Алекс Де Минаур, Григор Димитров и тот же Тим. Очень редко самый низ сетки бывает таким конкурентным, но на этот раз компания подобралась солидная.

Что касается борьбы за статус первой ракетки мира, то по итогам Ролан Гаррос шансы есть у четырех теннисистов. Это Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Новак Джокович и Стефанос Циципас. Все будут первыми в случае своей победы, а дальше есть слишком много нюансов. Стоит сказать лишь то, что греку нужен титул, сербу – минимум финал, парню без флага – хотя бы полуфинал, а испанец в случает не лучших выступления основных конкурентом может вылетать и в первых раундах.

Букмекеры дают 2.5 на общий выигрыш Алькараса и 3.5 на Джоковича. Победа Руне оценена коэффициентом 8.0, Медведева – 10.0, Синнера – 12.0, Рууда и Циципаса – по 17.0. Также какие-то шансы за предыдущие заслуги имеет Александр Зверев (26.0), в остальных откровенно не верят.

Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

Кроме Надаля не смогут сыграть во Франции Маттео Берреттини (травма мышц живота), Пабло Карреньо Буста (локоть), Мартин Чилич (колено), Кристиан Гарин (стрессовый перелом ребра), Квон Сун Ву (плечо), Кайл Эдмунд (запястье) и Ник Кирьос (травма стопы). У последнего совершенно дикая истории с угоном его автомобиля, во время которого он сильно порезал ногу. Принял решение не играть Энди Маррей, а Дженсон Бруксби еще в марте перенес операцию на левом запястье и пока не восстановился.

Ориентировочный состав полуфиналов

Карлос Алькарас [1] – Новак Джокович [3]

Хольгер Руна [6] – Янник Синнер [8]

Наши

В отличие от прошлого года в квалификации Открытого чемпионата Франции снова можно было поболеть за украинского мужчину. Наш первый номер Алексей Крутых дебютировал в отборе Ролан Гаррос, прогнозировано одолев австралийца Алекса Болта. Но справиться с Факундо Диасом Акостой не получилось. Аргентинец в финале квалификации проиграл Себастьяну Офнеру из Австрии, но в статусе лаки-лузера заменил в основной сетке Жереми Шарди.

Женщины

Грунтовый сезон у женщин прошел под знаком борьбы за статус первой ракетки. До его начала в это было трудно поверить, но Ига Свёнтек зачастила с травмами и это дало Арине Соболенко возможность сократить огромное отставание от первой позиции.

Эти девушки сыграли между собой два крупных финала на престижных турнирах. Сначала на одних из лучших соревнованиях категории WTA 500 в Штутгарте Свёнтек без особых проблем разобралась со своей оппоненткой в финале. Но уже в матче за титул в Мадриде Соболенко взяла реванш. Чуть позже в Риме Свёнтек была вынуждена сняться с матча с Рыбакиной, не защитив прошлогодний титул, но вторая ракетка мира еще на старте сенсационно проиграла Софии Кенин. Есть греющее душу подозрение, что в Париже Соболенко также будет бита в первых раундах.

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко и Ига Свёнтек

Третья сила в женском теннисе на сегодняшний день, Елена Рыбакина, ранее на грунте не показывала сверхрезультатом, но определенные успехи были. В этом году она воспользовалась сложившейся ситуацией и выиграла турнир в Риме. К сожалению, финал против представительницы Казахстана не смогла доиграть украинка Ангелина Калинина.

Главные подводящие турниры

WTA 1000 Рим. Финал

Елена Рыбакина (Казахстан) – Ангелина Калинина (Украина) – 6:4, 1:0 (отказ)

WTA 1000 Мадрид. Финал

Арина Соболенко – Ига Свёнтек (Польша) – 6:3, 3:6, 6:3

WTA 500 Штутгарт. Финал

Ига Свёнтек (Польша) – Арина Соболенко – 6:3, 6:4

WTA 500 Чарльстон. Финал

Онс Жабер (Тунис) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 7:6(6), 6:4

Ролан Гаррос

У женщин явной фавориткой значится Свёнтек. Она и побеждала здесь дважды, и лучше всех из конкуренток чувствует себя на таком покрытии. Букмекеры выдали на ее победу коэффициент 1.8, это как в средние годы для Рафаэля Надаля. Соболенко и Рыбакина котируются одинаково – по 6.0. Далее – пропасть, можно выделись Алену Остапенко (21.0) и чешек Маркету Вондроушову и Барбору Крейчикову (по 29.0). В общем, не удивительно, ведь они уже играли в финале в Париже, а две даже брали здесь титул.

Жеребьевка у женщин получилась более интересной и сбалансированной, чем у мужчин. В первой четверти к Свёнтек попали Кори Гауфф, Барбора Крейчикова, Вероника Кудерметова, Виктория Азаренко, Мария Боузкова и Мэдисон Киз. Также здесь есть украинки Ангелина Калинина и Леся Цуренко и это абсолютно не радует. Далеко зайти в такой компании будет невероятно сложно.

Чуть ниже к Рыбакиной жребий подкинул Онс Жабер, Петру Квитову, Беатрис Хаддад-Майю, Екатерину Александрову и Сару Соррибес Тормо. Здесь также есть две украинки – Даяна Ястремская и Катерина Байндл. Им тоже будет тяжело, но в этом случае из-за своего текущего уровня игры. Интересно, что Рыбакина, вероятно, в первых двух раундах сыграет против перспективных чешек Бренды Фругвиртовой и Линды Носковой. Если будет недооценка, имеются неплохие шансы на сенсационный вылет.

Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

В третью четверть попали Мария Саккари, Джессика Пегула, Белинда Бенчич, Фрухвиртова-старшая, Элизе Мертенс, Анастасия Потапова, Людмилы Самсонова, Ирина Бегу, Магда Линетт, Жиль Тайхманн и Каролина Мухова. Здесь есть сразу три звездных матча первого круга: Ализе Корне – Камилла Джоржди, Джессика Пегула – Даниэль Коллинс и Мария Саккари – Каролина Мухова. Очень похоже на то, что полуфиналистку из этой компании сможет определить только Алексей Арестович.

В заключительной части турнирной сетки расположились Арина Соболенко, Каролин Гарсия, Алена Остапенко, Мартина Тревизан, Маркета Вондроушова, Дарья Касаткина, Каролина Плишкова и Чжэн Циньвень. Конкуренция на высочайшем уровне, Элине Свитолиной и Марте Костюк с первого же раунда будет непросто.

Что касается потерь, то женская сетка не досчитается Паулы Бадосы (стрессовый перелом позвоночника), Эммы Радукану (три операции), Аманды Анисимовой (перерыв в карьере), Алисон ван Ейтванк (травма поясницы). Симона Халеп продолжает судебные разбирательства по допинговому делу, Айла Томлянович и Дарья Севилл продолжают восстанавливаться после операций на колене.

Кстати, впервые за 14 последних лет в основной сетке турнира Grand Slam не будет ни одной британской теннисистки, хотя в квалификации стартовало сразу семь. Но в сумме они выиграли всего три матча и далее полуфинала не зашли.

Борьба за первое место в мировом рейтинге будет зависеть от того, сколько сможет отыграть со своей прошлогодней победы Ига Свёнтек. Соболенко изначально получит фору в 470 очков, а это минимум полуфинал. Если полька вылетит раньше – потеряет теннисную корону.

Ориентировочный состав полуфиналов

Ига Свёнтек [1] – Елена Рыбакина [4]

Мария Саккари [8] – Каролин Гарсия [5]

Наши

В этом году на Ролан Гаррос мы имеем сразу шесть представительниц в первом раунде основы. Последний раз что-то подобное было 15 лет назад. Тогда семь украинок зашли в первый круг и все вместе проиграли. Самое страшное, что повторение этого варианта в этому году реально. Но давайте пройдемся по персоналиях.

Ангелина Калинина, наш лучший игрок на грунте за последние два года, откровенно провалила начало сезона на своем любимом покрытии. Из-за этого она временно потеряла статус первой ракетки Украины и опустилась в пятый десяток мирового рейтинга. Все это удалось отыграть на престижном турнире в Риме, где Ангелина дошла до финала. Ангелина воспользовалась осечкой Соболенко и во втором раунде разобралась с Кенин, после чего провела три непростых трехсетовика с достойными оппонентками. Кстати, во всех матчах букмекеры больше верили в победу ее соперниц. Больше всего украинских болельщиков порадовала победа над Вероникой Кудерметовой в полуфинале. С марта 2019 года Кудерметова выиграла восемь матчей подряд у украинок, поэтому определенный зуб на нее имелся как минимум в спортивном плане. То, что она связана с «цска», а ее финансирует подсанкционная российская компании «татнефть», здесь даже не учитывается. Но в этом сезоне Калинина дважды остановила Кудерметову на престижных турнирах в Дубае и Риме, это приятно. О снятии в финале было сказано выше, Ангелинавыжала из своего организма на этих соревнованиях все, что могла.

Жребий в Париже – более-менее, если сравнивать с остальными украинками. Диан Парри тоже провалило начало грунтового сезона, но в конце выиграла турнир WTA 125 в Париже, переиграв на пути к титулу Носкову и уничтожив Грачеву. Во втором раунде возможна встреча с восходящей 16-летней звездой неизвестной страны Миррой Андреевой, которая успешно преодолела квалификацию.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина и Белинда Бенчич

Марта Костюк сыграла три матча на глине после матчей за сборную и выиграла лишь один. Перед встречей с Соболенко это не добавляет оптимизма, потому что Марта может играть на этом покрытии намного лучше, чем сейчас. В топовых кондициях у нее были бы реальные шансы победить уязвимую на этих кортах соперницу, если не учитывать психологический фактор. На данный момент существует мизерная вероятность того, что Костюк не перегорит перед этой встречей.

Леся Цуренко к огромному удивлению провела, наверное, лучшую первую часть сезона в карьере. Вот только закрепить этот результат во Франции будет проблематично. Леся прямо сейчас готова обыгрывать хороших соперниц на земле, но с топовыми – есть проблемы. А Барбора Крейчикова является чемпионкой грунтового мейджора образца 2021 года. В этом году она не так хороша, все мы помним, как ее побеждала Костюк в матче сборных. Тем не менее, чешка будет явной фавориткой этого матча.

Элина Свитолина воспользовалась «замороженным рейтингом» и в первом круге сразится c Мартиной Тревизан. Итальянка – абсолютный пассажир на всех турнирах Grand Slam, кроме Ролан Гаррос. Здесь у нее успехов даже больше, чем у Свитолиной. В прошлом году Мартина играла в полуфинале, в 2020-м заходила в восьмерку лучших. Более того, в субботу Элина довольно неожиданно выиграла турнир WTA 250 в Страсбурге, оставив много сил и эмоций. Свитолина начнет новую неделю в топ-200 и хотелось бы увидеть побольше ее матчей. Интересно, что букмекеры не видят фаворита в этом противостоянии. Хотелось бы быть такими же оптимистами.

Катерина Байндл снова борется с травмами в начале сезона и очень много пропускает. На любимом грунте у нее пока 0:2 в сезоне и перспективы в матче с сербкой Ольгой Данилович, которая только выиграла 100-тысячник ITF в Мадриде и легко прошла квалификацию, не радужные. Но это Данилович, ни о какой стабильности в результатах там не может идти и речи.

Даяна Ястремская в этом году впервые играла квалификацию на Ролан Гаррос. До этого она трижды попадала в основу по рейтингу и неизменно проигрывала в первом раунде. В этом году в отборе ей было тяжело, хотя и соперницы попались непростые. Победа в финале отбора над Грет Миннен – результат достойный. Конечно же, встреча с Донной Векич в первом круге будет совершенно другой. Хорватка в Риме обыграла Саснович и Самсонову, уступив лишь Свёнтек, и будет фавориткой. Но в этом противостоянии есть очень много вопросов касательно того, кто с какой ноги встанет утром.

В квалификации играла еще одна украинка, но Дарья Снигур и грунт – не равно «любовь».



Матчи основной сетки Ролан Гаррос стартуют уже в воскресенье в 12:00 по Киеву. В первый день из украинок сыграет только Марта Костюк, она выйдет на корт Филиппа Шатрие первым запуском.

Также не забывайте, что на Ролан Гаррос тай-брейк в финальном сете при счете 6:6 играется до 10 очков. Это правило унифицировано на всех мейджорах с прошлого года.