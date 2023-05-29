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Чемпионат мира
29 мая 2023, 10:04 | Обновлено 29 мая 2023, 10:06
411
0

Определены все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу U20

На турнире завершилась групповая стадия

29 мая 2023, 10:04 | Обновлено 29 мая 2023, 10:06
411
0
Определены все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу U20
FIFA

Известны все пары молодежного чемпионата мира по футболу, который проходит в Аргентине.

Борьбу за победу продолжают 16 лучших сборных по итогам встреч в группах.

Чемпионат мира по футболу U20. Пары 1/8 финала

  • США – Новая Зеландия
  • Узбекистан – Израиль
  • Бразилия – Тунис
  • Колумбия – Словакия
  • Аргентина – Нигерия
  • Англия – Итаия
  • Гамбия – Уругвай
  • Эквадор – Южная Корея

Финальная игра чемпионата мира запланирована на 11 июня.

Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Украины, которая победила в 2019 году. В 2021 году молодежный чемпионат мира из-за пандемии не проводился.

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чемпионат мира по футболу U-20
Источник ФИФА
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