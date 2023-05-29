Чемпионат мира29 мая 2023, 10:04 | Обновлено 29 мая 2023, 10:06
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Определены все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу U20
На турнире завершилась групповая стадия
29 мая 2023, 10:04 | Обновлено 29 мая 2023, 10:06
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Известны все пары молодежного чемпионата мира по футболу, который проходит в Аргентине.
Борьбу за победу продолжают 16 лучших сборных по итогам встреч в группах.
Чемпионат мира по футболу U20. Пары 1/8 финала
- США – Новая Зеландия
- Узбекистан – Израиль
- Бразилия – Тунис
- Колумбия – Словакия
- Аргентина – Нигерия
- Англия – Итаия
- Гамбия – Уругвай
- Эквадор – Южная Корея
Финальная игра чемпионата мира запланирована на 11 июня.
Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Украины, которая победила в 2019 году. В 2021 году молодежный чемпионат мира из-за пандемии не проводился.
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