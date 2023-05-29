Определены все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу U20

Известны все пары молодежного чемпионата мира по футболу, который проходит в Аргентине.

Борьбу за победу продолжают 16 лучших сборных по итогам встреч в группах.

Чемпионат мира по футболу U20. Пары 1/8 финала

США – Новая Зеландия

Узбекистан – Израиль

Бразилия – Тунис

Колумбия – Словакия

Аргентина – Нигерия

Англия – Итаия

Гамбия – Уругвай

Эквадор – Южная Корея

Финальная игра чемпионата мира запланирована на 11 июня.

Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Украины, которая победила в 2019 году. В 2021 году молодежный чемпионат мира из-за пандемии не проводился.