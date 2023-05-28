«Конфетка» от Русина. Заря победила Александрию
Подопечные Патрика ван Леувена сохраняют шансы выйти на второе место в УПЛ
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Украинская Премьер-лига. 29 тур.
«Александрия» – «Заря» – 0:2
Русин (9), Булеца (24).
Мирошниченко (57), Скорко (69).
«Александрия»: Шевченко, Бабогло, Ковалец, Кулаков (Кожушко, 67), Мирошниченко, Сигеев, Логинов, Шулянский (Матюшенко, 89), Скорко (Кобзарь, 76), Копына, Рыбалка (Мустафаев, 46).
«Заря»: Сапутин, Батагов, Имереков, Бутко, Вантух, Бражко (Смиян, 90+4), Шахов, Русин (Полегенько, 74), Булеца (Погорелый, 74), Антюх (Дришлюк, 64), Мышнев (Хахлев, 64).
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).
Стадион: КСК "Ника" (Александрия).
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