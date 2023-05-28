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Чемпионат Украины
Александрия
28.05.2023 15:00 – FT 0 : 2
Заря
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Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 16:59 | Обновлено 28 мая 2023, 17:08
1132
2

«Конфетка» от Русина. Заря победила Александрию

Подопечные Патрика ван Леувена сохраняют шансы выйти на второе место в УПЛ

28 мая 2023, 16:59 | Обновлено 28 мая 2023, 17:08
1132
2
«Конфетка» от Русина. Заря победила Александрию
ФК «Олександрія»

Отчет о матче ожидайте позже...

Украинская Премьер-лига. 29 тур.

«Александрия» – «Заря» – 0:2

Русин (9), Булеца (24).

Мирошниченко (57), Скорко (69).

«Александрия»: Шевченко, Бабогло, Ковалец, Кулаков (Кожушко, 67), Мирошниченко, Сигеев, Логинов, Шулянский (Матюшенко, 89), Скорко (Кобзарь, 76), Копына, Рыбалка (Мустафаев, 46).

«Заря»: Сапутин, Батагов, Имереков, Бутко, Вантух, Бражко (Смиян, 90+4), Шахов, Русин (Полегенько, 74), Булеца (Погорелый, 74), Антюх (Дришлюк, 64), Мышнев (Хахлев, 64).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: КСК "Ника" (Александрия).

АЛЕКСАНДРИЯ - ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Andrey Ilyashenko
- Зоря Беріть своє в наступному турі хлопці, а там дивити і Юрій Миколайович допоможе.. 
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+1
Sunrise
Всё хорошо, но усиления на лавке нет. Какую игру выходят свежие игроки, а игра становится хуже, не говоря уже об улучшении.
На одном составе удалось выдать супер весну, но на дистанции так дела не будет. Будем надеяться на усиление летом. И есть ощущение что не так много из основы уйдёт, думаю до 3 человек. 
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0
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