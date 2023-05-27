Александрия – Заря. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 28 мая, в Александрии состоится матч 29-го тура чемпионата Украины по футболу. В нем встретятся ФК «Александрия» и луганская «Заря». Начало поединка на стадионе «Ника» запланировано на 15:00.

«Александрия» находится в шаге от завоевания путевки в еврокубки на следующий сезон. Для этого им достаточно выиграть один из оставшихся двух матчей.

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«Заря» в прошлом туре практически без шансов проиграла «Шахтеру», чем поставила крест на своих шансах побороться за первое место. Луганчане по-прежнему имеют возможность сместить «Днепр-1» со второго места. Для этого подопечным Патрика ван Леувена необходимо выиграть оба оставшихся матча и надеяться на потерю очков днепровцами.

«Александрия» и «Заря» сыграли друг с другом 31 матч. Команды одержали одинаковое количество побед – по двенадцать. Девять поединков завершились вничью. В матче первого круга текущего чемпионата «Заря» победила со счетом 4:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Заря», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.