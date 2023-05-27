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Чемпионат Украины
Александрия
28.05.2023 15:00 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 мая 2023, 22:40 |
135
0

Александрия – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 29-го тура Украинской Премьер-лиги

27 мая 2023, 22:40 |
135
0
Александрия – Заря. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 28 мая, в Александрии состоится матч 29-го тура чемпионата Украины по футболу. В нем встретятся ФК «Александрия» и луганская «Заря». Начало поединка на стадионе «Ника» запланировано на 15:00.

«Александрия» находится в шаге от завоевания путевки в еврокубки на следующий сезон. Для этого им достаточно выиграть один из оставшихся двух матчей.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Заря» в прошлом туре практически без шансов проиграла «Шахтеру», чем поставила крест на своих шансах побороться за первое место. Луганчане по-прежнему имеют возможность сместить «Днепр-1» со второго места. Для этого подопечным Патрика ван Леувена необходимо выиграть оба оставшихся матча и надеяться на потерю очков днепровцами.

«Александрия» и «Заря» сыграли друг с другом 31 матч. Команды одержали одинаковое количество побед – по двенадцать. Девять поединков завершились вничью. В матче первого круга текущего чемпионата «Заря» победила со счетом 4:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Заря», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Александрия Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия - Заря текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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