ВАН ЛЕУВЕН: «Последняя игра будет решающей. Заря сделает все возможное»

Главный тренер «Зари» Патрик ван Леувен после матча 29-го тура УПЛ с «Александрией» (2:0) рассказал журналистам:

– Хорошо начали поединок, забили сразу в первом тайме два гола. Хотя мы могли реализовывать больше своих моментов. Попробовали немного изменить тактику, дали больше инициативы сопернику и с помощью контратак действовали сами.

У нас сегодня была третья игра за 8 дней, поэтому это хороший результат, потому что такой календарь изматывает, но игроки выступили на уровне. Я доволен сегодняшним поединком. Выполнили задание-минимум.

– Сейчас у Вашей команды и Днепра-1 одинаковое количество пунктов в турнирной таблице. Следующая игра будет решающей по поводу того, кто займет второе место. Где Ваша команда потеряла хотя бы один столь важный пункт?

– Мы потеряли много пунктов в первом круге сезона, поэтому сейчас над нами висит такое шаткое положение. Также во втором круге проиграли «Кривбассу» и «Шахтеру». Последняя игра решающая, и все то, что будет в наших силах, мы будем делать.