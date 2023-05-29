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Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 00:23 | Обновлено 29 мая 2023, 00:44
256
0

ВАН ЛЕУВЕН: «Последняя игра будет решающей. Заря сделает все возможное»

Главный тренер «Зари» прокомментировал матч УПЛ с «Александрией»

29 мая 2023, 00:23 | Обновлено 29 мая 2023, 00:44
256
0
ВАН ЛЕУВЕН: «Последняя игра будет решающей. Заря сделает все возможное»
ФК Заря Луганск. Патрик ван Леувен

Главный тренер «Зари» Патрик ван Леувен после матча 29-го тура УПЛ с «Александрией» (2:0) рассказал журналистам:

– Хорошо начали поединок, забили сразу в первом тайме два гола. Хотя мы могли реализовывать больше своих моментов. Попробовали немного изменить тактику, дали больше инициативы сопернику и с помощью контратак действовали сами.

У нас сегодня была третья игра за 8 дней, поэтому это хороший результат, потому что такой календарь изматывает, но игроки выступили на уровне. Я доволен сегодняшним поединком. Выполнили задание-минимум.

– Сейчас у Вашей команды и Днепра-1 одинаковое количество пунктов в турнирной таблице. Следующая игра будет решающей по поводу того, кто займет второе место. Где Ваша команда потеряла хотя бы один столь важный пункт?

– Мы потеряли много пунктов в первом круге сезона, поэтому сейчас над нами висит такое шаткое положение. Также во втором круге проиграли «Кривбассу» и «Шахтеру». Последняя игра решающая, и все то, что будет в наших силах, мы будем делать.

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Источник ФК Заря Луганск
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