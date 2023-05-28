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Чемпионат Украины
Александрия
28.05.2023 15:00 – FT 0 : 2
Заря
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Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 18:04 |
640
0

Александрия – Заря – 0:2. Гол+пас от Русина. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 29-го тура УПЛ

28 мая 2023, 18:04 |
640
0
Александрия – Заря – 0:2. Гол+пас от Русина. Видео голов и обзор матча
ФК Заря Луганск

В воскресенье, 28 мая, в Александрии состоялся матч 29-го тура чемпионата Украины по футболу. В нем встречались ФК «Александрия» и луганская «Заря».

Украинская Премьер-лига. 29 тур.

«Александрия» – «Заря» – 0:2

Русин (9), Булеца (24).

«Александрия»: Шевченко, Бабогло, Ковалец, Кулаков (Кожушко, 67), Мирошниченко, Сигеев, Логинов, Шулянский (Матюшенко, 89), Скорко (Кобзарь, 76), Копына, Рыбалка (Мустафаев, 46).

«Заря»: Сапутин, Батагов, Имереков, Бутко, Вантух, Бражко (Смиян, 90+4), Шахов, Русин (Полегенько, 74), Булеца (Погорелый, 74), Антюх (Дришлюк, 64), Мышнев (Хахлев, 64).

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Булеца (Заря).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Русин (Заря).
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Источник Sport.ua
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