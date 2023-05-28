В воскресенье, 28 мая, в Александрии состоялся матч 29-го тура чемпионата Украины по футболу. В нем встречались ФК «Александрия» и луганская «Заря».

Украинская Премьер-лига. 29 тур.

«Александрия» – «Заря» – 0:2

Русин (9), Булеца (24).

«Александрия»: Шевченко, Бабогло, Ковалец, Кулаков (Кожушко, 67), Мирошниченко, Сигеев, Логинов, Шулянский (Матюшенко, 89), Скорко (Кобзарь, 76), Копына, Рыбалка (Мустафаев, 46).

«Заря»: Сапутин, Батагов, Имереков, Бутко, Вантух, Бражко (Смиян, 90+4), Шахов, Русин (Полегенько, 74), Булеца (Погорелый, 74), Антюх (Дришлюк, 64), Мышнев (Хахлев, 64).