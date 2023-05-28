В воскресенье, 28 мая, в Александрии на КСК «Ника» состоится матч двадцать девятого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Александрия» и луганская «Заря». Стартовый свисток рефери Максима Козыряцкого из Запорожья прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Александрия



С того момента, как «Александрию» возглавил Руслан Ротань во время зимней паузы, многое поменялось в подходе основной команды к непосредственно происходящему на футбольном поле, но при этом «полиграфы» все также остаются коллективом с безумно талантливыми исполнителями в составе. Вот только сейчас становится уже очевидным тот факт, что результаты, которых клуб из Кировоградской области достиг до начала каденции нового главного тренера под руководством Юрия Гуры, составляют львиную долю фундамента для позиции, которую «Александрия» сейчас занимает в турнирной таблице.

Выше пятой строчки за два тура до завершения кампании прыгнуть уже точно не выйдет, учитывая отрыв киевского «Динамо» в 13 очков, а вот с вылетом из зоны еврокубков еще возможны варианты. В этом контексте многое зависит не только от команды Ротаня, но и от совпадения целого ряда факторов. Позиции «полиграфов» достижимы для «Кривбасса» и полтавской «Ворсклы», но при этом «Александрия» должна потерять очки (с одним «обязательным» поражением) в оставшихся двух встречах. И если с «Зарей» такой вариант выглядит перспективным, то в контексте заключительной игры против «Руха» возможны неожиданности.

Заря



Что же касается луганской «Зари», то ее максимум на данный момент мы сумели определить посреди недели. Просто роскошная была серия выступлений в 2023 году у команды Патрика ван Леувена, но она оборвалась на определяющей встрече против донецкого «Шахтера». Поражение со счетом 0:3 кажется безальтернативным и безутешным, однако уж кому-кому, а не «мужикам» стоит посыпать голову пеплом. Данный результат лишь указал границы потолка коллектива в этом сезоне. Не «золото», конечно, но ничего страшного – «серебро» еще вполне достижимо.

Расклады при этом достаточно очевидны – луганчане должны выиграть в двух оставшихся поединках у «Александрии» и закарпатского «Миная», тогда как «Днепр-1» должен потерпеть как минимум одно поражение, например – от «Шахтера», и, как было бы лучше для команды ван Леувена, потерять очки в заключительном «речном дерби против «Кривбасса». Звучит этот сценарий, конечно, фантастическим образом, но криворожцы уже выигрывали у днепрян в этом сезоне, а у дончан, на секундочку, потенциальный чемпионский матч.

Проблема в том, что в УПЛ при равенстве очков считают разницу голов. «Заря» отстает от СК на три балла, но при этом имеет +28, тогда как у конкурентов +36. Конечно, этот сезон научал нас тому, что в нашем чемпионате возможны любые исходы поединков, но восемь или девять мячей без пропущенных в двух встречах кряду даже фантастическая команда ван Леувена забивала только харьковское паре «металлистов». Как мы прекрасно понимаем, это совсем другой уровень, чем предстоящие соперники луганчан.

История встреч



Футбольные пути «Александрии» и «Зари» ранее пересекались 35 раз в рамках УПЛ, Первой лиги Украины и СССР, а также Кубка Украины. Наблюдается перевес одной из сторон по количеству побед – 14 успешных матчей «Зари», 9 ничьих и 12 побед «Александрии. В последний раз команды играли между собой в ноябре прошлого года – матч на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского выиграли луганчане (4:1). За «Зарю» отличались Богдан Бутко (дважды), Сергей Булеца и Денис Антюх, а у «Александрии» забил Сергей Рыбалка.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 42-летний Максим Козыряцкий из Запорожья, который на своем счету имеет уже 49 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Александр Корнийко и Семен Шлончак, а резервным арбитром отработает Александр Каленов. На матче будет отсутствовать система VAR. У Козыряцкого есть опыт проведения матчей с участием «Александрии» – 7 побед, 4 ничьи и 4 поражения, тогда как с «Зарей» он пересекался 4 раза (4 победы).

Ориентировочные составы



«Александрия»: Шевченко – Копина, Бабогло, Логинов, Мирошниченко – Ковалец, Сигеев, Рыбалка – Кожушко, Кулаков, Мустафаев.

«Заря»: Сапутин – Вантух, Батагов, Имереков, Бутко – Шахов, Бражко – Антюх, Булеца, Полегенько – Русин.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что гости добудут тяжелые три очка. Нашей ставкой будет позиция – Обе забьют с коэффициентом 1.89.

28 мая, воскресенье