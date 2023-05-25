В четверг, 25 мая, «Львов», уже потерявший прописку в УПЛ, на стадионе «СКИФ» будет принимать «Черноморец». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по Киеву.

После поражения в прошлом туре от «Руха» подопечные Анатолия Бессмертного потеряли все шансы на выступление в УПЛ в следующем сезоне. Более того, появилась информация, что львовский клуб прекратит свое существование. «Львов» удерживает два проигрышных клубных антирекордных сериала: общий, который длится в чемпионате 10 игр, и домашний – 5 игр. Кроме этого, общая безголевая серия «горожан» длится 405 минут, а на своем поле – 304 минуты.

В прошлом туре «моряки» потерпели неожиданное домашнее поражение от «Миная» и в турнирной таблице находятся всего на два очка выше зоны переходных игр. Так что, одесская команда настроена на максимальный набор очков во Львове. «Черноморец» может одержать 100 гостевую победу в УПЛ. Возможно, забьет свой юбилейный, 100-й, гол в чемпионатах нападающий «черно-синих» Александр Гладкий.

Ранее «горожане» и «Черноморец» провели 6 игр в чемпионатах: три победы львовского клуба, одна ничья и две виктории одесситов. В последний раз «Львов» принимал «моряков» 23 февраля 2019 года и уступил со счетом 0:1. Матч первого круга завершился победой «Черноморца» – 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка в украинской версии сайта.