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Чемпионат Украины
Львов
25.05.2023 14:00 – FT 0 : 1
Черноморец
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Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 15:54 |
386
0

Позиционные горожане и неуверенные моряки. Черноморец обыграл Львов

Одесситы одержали минимальную победу со счетом 1:0

25 мая 2023, 15:54 |
386
0
Позиционные горожане и неуверенные моряки. Черноморец обыграл Львов
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже...

Украинская Премьер-лига. 28-й тур, 25 мая

Львов – Черноморец – 0:1

Салюк, 23

Мишенко, 1, Михавко, 72 – Хадида, 65, Ермаков, 82

Львов: Ольховой, Михавко (Никитюк, 73), Сасовский, Кузык (Киричок, 68), Грисьо, Алибеков (Ременяк, 61), Р. Михайлов, В. Михайлов, Беляев (Волкун, 61), Мышенко, Бугай (Герич, 46)

Черноморец: Паст, Белый, Салюк, Ермаков, Путря, Васильев, Авагимян (Войтиховский, 73) (Штогрин, 81), Кузык, Алефиренко, Брагару, Хадида (Политило, 68)

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

Стадион: СКИФ (Львов)

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Черноморец Одесса Львов Львов - Черноморец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отчеты
Источник Sport.ua
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