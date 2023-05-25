Позиционные горожане и неуверенные моряки. Черноморец обыграл Львов
Одесситы одержали минимальную победу со счетом 1:0
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Украинская Премьер-лига. 28-й тур, 25 мая
Львов – Черноморец – 0:1
Салюк, 23
Мишенко, 1, Михавко, 72 – Хадида, 65, Ермаков, 82
Львов: Ольховой, Михавко (Никитюк, 73), Сасовский, Кузык (Киричок, 68), Грисьо, Алибеков (Ременяк, 61), Р. Михайлов, В. Михайлов, Беляев (Волкун, 61), Мышенко, Бугай (Герич, 46)
Черноморец: Паст, Белый, Салюк, Ермаков, Путря, Васильев, Авагимян (Войтиховский, 73) (Штогрин, 81), Кузык, Алефиренко, Брагару, Хадида (Политило, 68)
Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
Стадион: СКИФ (Львов)
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