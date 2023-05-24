В четверг, 25 мая, «Львов», уже потерявший прописку в УПЛ, на стадионе «СКИФ» будет принимать «Черноморец». «Моряки» могут одержать 100 гостевую победу в чемпионатах Украины.

Львов

После поражения в прошлом туре от «Руха» подопечные Анатолия Бессмертного потеряли все шансы на выступление в УПЛ в следующем сезоне. «Львов» удерживает два проигрышных клубных антирекордных сериала: общий, который длится в чемпионате 10 игр, и домашний – 5 игр. Кроме этого, общая безголевая серия «горожан» длится 405 минут, а на своем поле – 304 минуты.

В прошлом туре в основном составе «Львова» дебютировали сразу три молодых игрока из юношеской команды. В целом с начала чемпионата главные тренеры львовского клуба Олег Дулуб, а с 22 марта – Анатолий Бессмертный, задействовали уже 39 футболистов. Впереди еще три тура и «горожане» могут повторить всеукраинский рекорд – 44 игрока за сезон.

Черноморец

В прошлом туре «моряки» потерпели неожиданное домашнее поражение от «Миная» и в турнирной таблице находятся всего на два очка выше зоны переходных игр. Так что, одесская команда настроена на максимальный набор очков во Львове. «Черноморец» может одержать 100 гостевую победу в УПЛ. Возможно, забьет свой юбилейный, 100-й, гол в чемпионатах нападающий «черно-синих» Александр Гладкий.

Из-за перебора желтых карточек пропустит игру один из ключевых игроков «Черноморца» Александр Демченко, который в предыдущем гостевом матче «черно-синих» оформил дубль в ворота киевского «Динамо».

Статистика встреч

Ранее «горожане» и «Черноморец» провели 6 игр в чемпионатах: три победы львовского клуба, одна ничья и две виктории одесситов. В последний раз «Львов» принимал «моряков» 23 февраля 2019 года и уступил со счетом 0:1. Матч первого круга завершился победой «Черноморца» – 2:0.

Фемида

Арбитром матча назначена Анастасия Романюк (Ивано-Франковск), которая провела 12 игр в УПЛ. Ранее «Львов» при Романюк отыграл три матча в чемпионатах и еще не побеждал: ничья и два поражения. «Черноморец» же при судействе Романюк очков в УПЛ еще не терял – две победы.

Прогноз на противостояние

«Львов» будет стремиться наконец то прервать свои затяжные проигрышные сериалы в чемпионате. Но и «Черноморец», чувствуя дыхание в спину команд из переходной зоны, будет играть победу. Спрогнозируем боевую ничью в предстоящем поединке.

Ориентировочные составы:

«Львов»: Рыбка, Никитюк, Сасовский, Симинин, Вовкун, Грисьо, Богунов, Д. Кузык, Мыльченко, Ременяк, Бугай.

«Черноморец»: Паст, Ермаков, Путря, Гучек, Васильев, Брагару, О. Кузык, Хадида, Бадибанга, Политыло, Алефиренко.

25 мая, четверг