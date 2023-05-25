25.05.2023 14:00 – FT 0 : 1
Украина. Премьер лига25 мая 2023, 16:34 |
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Львов – Черноморец – 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 28 тура АПЛ
25 мая 2023, 16:34 |
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В четверг, 25 мая, состоялся матч 28-го тура УПЛ между клубами «Львов» и «Черноморец».
Украинская Премьер-лига. 28-й тур, 25 мая
Львов – Черноморец – 0:1
Салюк, 23
Львов: Ольховой, Михавко (Никитюк, 73), Сасовский, Кузык (Киричок, 68), Грисьо, Алибеков (Ременяк, 61), Р. Михайлов, В. Михайлов, Беляев (Волкун, 61), Мышенко, Бугай (Герич, 46)
Черноморец: Паст, Белый, Салюк, Ермаков, Путря, Васильев, Авагимян (Войтиховский, 73) (Штогрин, 81), Кузык, Алефиренко, Брагару, Хадида (Политило, 68)
События матча
23’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Салюк (Черноморец).
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