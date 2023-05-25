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Львов
25.05.2023 14:00 – FT 0 : 1
Черноморец
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Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 16:34 |
659
0

Львов – Черноморец – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 28 тура АПЛ

25 мая 2023, 16:34 |
659
0
Львов – Черноморец – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Черноморец

В четверг, 25 мая, состоялся матч 28-го тура УПЛ между клубами «Львов» и «Черноморец».

Украинская Премьер-лига. 28-й тур, 25 мая

Львов – Черноморец – 0:1

Салюк, 23

Львов: Ольховой, Михавко (Никитюк, 73), Сасовский, Кузык (Киричок, 68), Грисьо, Алибеков (Ременяк, 61), Р. Михайлов, В. Михайлов, Беляев (Волкун, 61), Мышенко, Бугай (Герич, 46)

Черноморец: Паст, Белый, Салюк, Ермаков, Путря, Васильев, Авагимян (Войтиховский, 73) (Штогрин, 81), Кузык, Алефиренко, Брагару, Хадида (Политило, 68)

События матча

23’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Салюк (Черноморец).
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Источник Sport.ua
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