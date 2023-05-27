Роман ГРИГОРЧУК: «Черноморец к еврокубкам абсолютно не готов»

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал победу над «Львовом» (1:0) в матче 28-го тура УПЛ:

«Мы получили 3 очка и решили самую главную задачу, которая стояла сегодня. Что касается игры, то, конечно, выглядело все неважно, но я не хотел бы об этом говорить, критиковать кого-то или искать причины этого. Потому что причины я знаю.

Я представлял так игру, что это не будет какая-то блестящая, яркая игра. Потому что видел, как переживают футболисты, насколько давит на них груз низкого места в турнирной таблице, угроза вылета. Это было предсказуемо, хотя я все же надеялся, что мы лучше справимся с этой проблемой и будем выглядеть на поле лучше.

Зато есть картина, понимаем, над чем надо работать – это умение противостоять давлению, в любой стратегической ситуации показывать свой футбол, играть на своем уровне. Думаю, в этом направлении нам нужно еще очень много работать.

Скажу вам глобально: «Черноморец» сейчас укомплектован недостаточно. Потеря любого игрока очень ощутима для нас. Мы это чувствовали в каждой игре, особенно в конце сезона, когда футболисты начали пропускать матчи из-за перебора карточек. Для того, чтобы не было таких ситуаций, когда из-за потери одного-двух игроков мы выглядим гораздо хуже, команда должна формироваться и быть укомплектованной намного лучше.

Травма Войтиховского? Наверное, более точная информация будет после обследования, но предварительная картина очень неважная.

Плотный календарь? Если представить условно ситуацию, при которой мы играем в еврокубках и имеем такой же календарь, как в эти пару недель, то «Черноморец» к такому абсолютно не готов. Команда не укомплектована так, как нужно.

С составом, который у нас сейчас есть, это было бы просто невозможно. Надо еще и учитывать, что наш стиль энергозатратен. Это особенно ощутимо на той стадии, когда наш футбол, наша игра еще не сформированы до конца. Но если взять больший промежуток времени, то с задачей сыграть 3–4 матча – в режиме через три дня на четвертый – мы могли бы справиться».