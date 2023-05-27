Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Черноморец к еврокубкам абсолютно не готов»
Чемпионат Украины
Львов
25.05.2023 14:00 – FT 0 : 1
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 мая 2023, 04:59 | Обновлено 27 мая 2023, 05:30
430
0

Роман ГРИГОРЧУК: «Черноморец к еврокубкам абсолютно не готов»

Главный тренер «Черноморца» прокомментировал победу над «Львовом»

27 мая 2023, 04:59 | Обновлено 27 мая 2023, 05:30
430
0
Роман ГРИГОРЧУК: «Черноморец к еврокубкам абсолютно не готов»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал победу над «Львовом» (1:0) в матче 28-го тура УПЛ:

«Мы получили 3 очка и решили самую главную задачу, которая стояла сегодня. Что касается игры, то, конечно, выглядело все неважно, но я не хотел бы об этом говорить, критиковать кого-то или искать причины этого. Потому что причины я знаю.

Я представлял так игру, что это не будет какая-то блестящая, яркая игра. Потому что видел, как переживают футболисты, насколько давит на них груз низкого места в турнирной таблице, угроза вылета. Это было предсказуемо, хотя я все же надеялся, что мы лучше справимся с этой проблемой и будем выглядеть на поле лучше.

Зато есть картина, понимаем, над чем надо работать – это умение противостоять давлению, в любой стратегической ситуации показывать свой футбол, играть на своем уровне. Думаю, в этом направлении нам нужно еще очень много работать.

Скажу вам глобально: «Черноморец» сейчас укомплектован недостаточно. Потеря любого игрока очень ощутима для нас. Мы это чувствовали в каждой игре, особенно в конце сезона, когда футболисты начали пропускать матчи из-за перебора карточек. Для того, чтобы не было таких ситуаций, когда из-за потери одного-двух игроков мы выглядим гораздо хуже, команда должна формироваться и быть укомплектованной намного лучше.

Травма Войтиховского? Наверное, более точная информация будет после обследования, но предварительная картина очень неважная.

Плотный календарь? Если представить условно ситуацию, при которой мы играем в еврокубках и имеем такой же календарь, как в эти пару недель, то «Черноморец» к такому абсолютно не готов. Команда не укомплектована так, как нужно.

С составом, который у нас сейчас есть, это было бы просто невозможно. Надо еще и учитывать, что наш стиль энергозатратен. Это особенно ощутимо на той стадии, когда наш футбол, наша игра еще не сформированы до конца. Но если взять больший промежуток времени, то с задачей сыграть 3–4 матча – в режиме через три дня на четвертый – мы могли бы справиться».

События матча

23’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Салюк (Черноморец).
По теме:
БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Желаю нападающим Кривбасса улучшить свою статистику»
Артем ГАГАРИН: «Я давно такого не видел. Сильный дождь, град и ветер»
Источник: комитет арбитров высоко оценил судейство в игре Днепр-1 – Ворскла
Львов чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Львов - Черноморец Роман Григорчук пресс-конференция
Источник ФК Черноморец
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

150 тысяч. Ворскла получила от Шахтера деньги за победу над Днепром-1
Футбол | 26 мая 2023, 17:11 61
150 тысяч. Ворскла получила от Шахтера деньги за победу над Днепром-1
150 тысяч. Ворскла получила от Шахтера деньги за победу над Днепром-1

Ключевая победа в сезоне

Франция одолела Испанию в финале и выиграла женский Евро-2023 WU-17
Футбол | 26 мая 2023, 22:29 2
Франция одолела Испанию в финале и выиграла женский Евро-2023 WU-17
Франция одолела Испанию в финале и выиграла женский Евро-2023 WU-17

В финале в Таллинне встретились две сильнейших команды Европы

Не стукнули дверью. Сампдория сыграла вничью последний домашний матч
Футбол | 26.05.2023, 23:59
Не стукнули дверью. Сампдория сыграла вничью последний домашний матч
Не стукнули дверью. Сампдория сыграла вничью последний домашний матч
Тоттенхэм начал переговоры с хавбеком Шахтера. Он может уйти бесплатно
Футбол | 26.05.2023, 21:01
Тоттенхэм начал переговоры с хавбеком Шахтера. Он может уйти бесплатно
Тоттенхэм начал переговоры с хавбеком Шахтера. Он может уйти бесплатно
Элина украла у Клары победу. Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге
Теннис | 26.05.2023, 20:01
Элина украла у Клары победу. Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге
Элина украла у Клары победу. Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Очередной позор для Челси. МЮ разгромил лондонцев на Олд Траффорд
Очередной позор для Челси. МЮ разгромил лондонцев на Олд Траффорд
25.05.2023, 23:58 23
Футбол
Источник: два клуба Ла Лиги интересовались полузащитником Динамо
Источник: два клуба Ла Лиги интересовались полузащитником Динамо
25.05.2023, 04:01 1
Футбол
Усиление для УПЛ. Полесье подписало игрока, который был в Динамо и Шахтере
Усиление для УПЛ. Полесье подписало игрока, который был в Динамо и Шахтере
25.05.2023, 02:15 1
Футбол
Остается претендентом. WBC сохранил первый номер рейтинга Ломаченко
Остается претендентом. WBC сохранил первый номер рейтинга Ломаченко
26.05.2023, 16:05
Бокс
Стали известны дата и место проведения боя Александр Усик – Дэниел Дюбуа
Стали известны дата и место проведения боя Александр Усик – Дэниел Дюбуа
25.05.2023, 19:46 2
Бокс
Герой Украины Яна Клочкова переехала в оккупированный Крым и молчит о войне
Герой Украины Яна Клочкова переехала в оккупированный Крым и молчит о войне
25.05.2023, 18:41 17
Водные виды
Гари НЕВИЛЛ: «Мудрик? Он такой тяжелый и тугой с мячом»
Гари НЕВИЛЛ: «Мудрик? Он такой тяжелый и тугой с мячом»
26.05.2023, 11:54 44
Футбол
Свитолина, Костюк, Калинина и Цуренко узнали соперниц на Ролан Гаррос
Свитолина, Костюк, Калинина и Цуренко узнали соперниц на Ролан Гаррос
25.05.2023, 15:31 19
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности