10 футболистов, за которыми стоит следить на ЧМ-2023 U-20 в Аргентине

Накануне в Аргентине стартовал 23-й розыгрыш чемпионата мира по футболу среди молодежных команд. Изначально это соревнование должно было состояться на полях Индонезии, однако из-за серьезных проблем политического характера, с которыми столкнулись организаторы, было принято решение перенести мундиаль в другую страну, которой и стала Аргентина. Хотя в конце марта оценивался еще и вариант очередного (в 2021 году ЧМ U-20 не состоялся из-за пандемии коронавируса) переноса розыгрыша турнира на два года, но от такой кардинальной меры в итоге ФИФА все же отказалась…

В итоге на турнире в Аргентине футбольные специалисты и болельщики получат возможность в очередной раз наблюдать за рождением, вероятно, будущих звезд игры № 1. За кем стоит понаблюдать в первую очередь? Ответ на этот вопрос мы и постараемся дать сегодня, представив свою версию топ-10 достойных кандидатов…

Лусиано Родригес

Гражданство: Уругвай

Возраст: 19 лет

Клуб: «Ливерпуль» Монтевидео

Позиция: центральный / фланговый нападающий

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 1,5 миллиона евро

Лусиано Родригес является воспитанником уругвайского клуба «Атлетико Прогресо», который всего один раз в истории становился чемпионом этой страны. В начале января нынешнего года нападающего за 466 тысяч евро подписал «Ливерпуль» из Монтевидео, в рядах которого молодой талант провел уже 10 матчей и отличился 1 забитым мячом, а также 2 результативными передачами.

В январе – феврале Лусиано Родригес в составе сборной Уругвая U-20 принимал участие в чемпионате Южной Америки среди молодежных команд, причем финишировал со своей командой на втором месте, пропустив вперед бразильцев лишь на одно очко. На том турнире Родригес забил 5 мячей, заняв второе место в списке лучших голеадоров первенства.

Поговаривают, что уже летом Лусиано Родригес может покинуть «Ливерпуль» Монтевидео и перебраться в Европу. Серьезный и очень предметный интерес к нападающему проявляет «Реал», который в последние годы огромное внимание уделяет молодым талантам из Южной Америки. Поэтому ЧМ U-20 в Аргентине способен стать определяющим с точки зрения дальнейшей карьеры Родригеса…

Федерико Редондо

Гражданство: Аргентина

Возраст: 20 лет

Клуб: «Архентинос Хуниорс»

Позиция: опорный / центральный полузащитник

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 1 миллион евро

Федерико Редондо является сыном известного в прошлом полузащитника сборной Аргентины, «Реала» и «Милана» Фернандо Редондо. Этот футболист, действующий на позиции в центре поля, родился в Мадриде, а потому в перспективе теоретически может претендовать на выступления как за сборную Аргентины, так и за национальную команду Испании…

Пока же Редондо-младший на клубном уровне выступает за «Архентинос Хуниорс», где находится на весьма неплохом счету, однако этого недостаточно, чтобы называть Федерико ключевой фигурой для сборной Аргентины U-20. Впрочем, свой шанс на турнире на родине хавбек наверняка получит, а там уж от него зависит, как он его использует.

Подробнее о Федерико Редондо вы можете почитать в недавнем специальном материале, выходившем на Sport.ua:

Габриэль Слонина

Гражданство: США

Возраст: 19 лет

Клуб: «Челси»

Позиция: вратарь

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 8 миллионов евро

Воспитанник «Чикаго Файр» Габриэль Слонина дебютировал в МЛС в августе 2021-го в возрасте 17 лет 2 месяцев и 21 дня. В поединке против «Нью-Йорк Сити» молодой вратарь не пропустил (0:0), что позволило ему скрасить рекорд, ведь Слонина оказался самым молодым стражем ворот, выходившим в стартовом составе своей команды на поединок МЛС в истории.

Уже летом 2022 года Слонину за 9 миллионов евро подписал «Челси», однако лондонский клуб решил на полгода оставить вратаря в «Чикаго Файр», чтобы тот смог довести сезон в МЛС со своей родной командой до конца. С января Слонина пребывает в Лондоне, где тренируется с основной командой, однако выступает пока исключительно за резервистов «синих».

Слонину называют одним из наиболее перспективных молодых вратарей мирового футбола, и со сборной США U-20 он уже успел удачно стартовать на чемпионате мира в Аргентине. В первом туре американцы с минимальным счетом 1:0 обыграли весьма крепкую команду Эквадора, благодаря чему их шансы на выход в плей-офф теперь значительно повысились.

Алан Виржиньюс

Гражданство: Франция

Возраст: 20 лет

Клуб: «Лилль»

Позиция: фланговый / центральный нападающий

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 4 миллиона евро

20-летний французский фланговый нападающий Алан Виржиньюс является воспитанником академии «Сошо». Там форвард и начинал играть в футбол на профессиональном уровне, однако летом минувшего года за 4 миллиона евро перебрался в «Лилль», который как раз возглавил экс-коуч «Шахтера» и «Ромы» Паулу Фонсека.

У португальского тренера Виржиньюс стабильно попадает в заявку на матч, и регулярно выходит на поле, что правда, пока лишь на замену и на небольшое количество игрового времени. Именно поэтому статистика Алана в текущем розыгрыше Лиги 1 выглядит более чем скромно – 15 матчей, 1 гол, но в общей сложности на поле нападающий провел всего 245 минут.

В составе сборной Франции U-19 Виржиньюс был довольно значимой фигурой, отличившись 5 забитыми мячами в 15 поединках. В команде U-20 Алан дебютировал в сентябре минувшего года, и теперь техничный фланговый нападающий постарается сделать все, чтобы помочь «трехцветным» добиться успеха в Аргентине.

Оскар Кортес

Гражданство: Колумбия

Возраст: 19 лет

Клуб: «Мильонариос»

Позиция: фланговый нападающий

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 1,5 миллиона евро

Оскар Кортес стал одним из лучших футболистов в рядах сборной Колумбии U-20 на недавнем чемпионате Южной Америки среди молодежных команд. На том турнире колумбийцы финишировали на третьем месте, завоевав путевку на чемпионат мира в Аргентину, а сам Кортес отличился 3 забитыми мячами.

Кортес является воспитанником академии «Мильонариоса», за первую команду которого дебютировал в январе минувшего года в возрасте 18 лет 1 месяца и 19 дней. С тех пор на счету молодого вингера 25 матчей, 7 голов и 5 ассистов за «Мильонариос». Кроме того, у Оскара весьма неплохая статистика и за сборную Колумбии U-20 – 19 матчей, 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Поэтому потенциальный успех колумбийцев на чемпионате мира U-20 в Аргентине будет в существенной степени зависеть от выступлений Кортеса.

🚨 #Millonarios llegó a un acuerdo con #Lens para la transferencia de Óscar Cortés (19) en junio. Confirman desde el ‘Embajador’ que la cifra pactada supera los 4M€, incluyendo un porcentaje de futura venta 🔵⚪️🔜🇫🇷



👀 Acuerdo sujeto a términos personales y exámenes médicos pic.twitter.com/jwuB5f5eOu — Pipe Sierra (@PSierraR) April 30, 2023

Интересно, что буквально за несколько недель до старта чемпионата мира U-20 в Аргентине во французской прессе появилась информация, что «Ланс» достиг соглашения с «Мильонариосом» о летнем трансфере Кортеса. Сделка обойдется представителю Лиги 1 в 4 миллиона евро, что станет рекордной продажей в истории клуба из Боготы.

Дениль Кастильо

Гражданство: Эквадор

Возраст: 19 лет

Клуб: «ЛДУ Кито» / «Шахтер»

Позиция: опорный полузащитник

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 500 тысяч евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Для украинских болельщиков одной из наиболее интересных фигур на чемпионате мира U-20 в Аргентине должен стать опорный полузащитник юношеской сборной Эквадора Дениль Кастильо. Этот футболист в конце апреля официально был подписан «Шахтером», но полноценным игроком донецкой команды талантливый опорник станет только с 1 июля, а пока он все еще значится футболистом «ЛДУ Кито».

Несмотря на то, что в ряде источников предполагалось, что Дениль Кастильо может стать капитаном сборной Эквадора U-20 на молодежном мундиале в Аргентине, в первом поединке турнира против США (0:1) хавбек в стартовом составе не объявился. Он вышел на замену на 88-й минуте при счете 0:0, но в компенсированное время эквадорцы все-таки позволили американцам забить, и проиграли…

Более детально о Дениле Кастильо вы сможете прочитать в специальном материале, который не так давно вышел на Sport.ua:

Джастин Куэро

Гражданство: Эквадор

Возраст: 19 лет

Клуб: «Индепендьенте дель Валье»

Позиция: центральный нападающий

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 500 тысяч евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Не менее интересной, чем Дениль Кастильо, фигурой в сборной Эквадора U-20 на чемпионате мира в Аргентине обещает стать 19-летний центрфорвард Джастин Куэро. Он является воспитанником академии «Индепендьенте дель Валье», за первую команду которого дебютировал совсем недавно – в феврале нынешнего года.

Куэро привлекает внимание скаутов различных клубов, прежде всего, своей отличной работоспособностью на поле, потому как он может успешно помогать команде в средине поля, а спустя несколько секунд уже открываться на свободном пространстве в зоне центрфорварда. Кроме того, у Джастина великолепная статистика результативности за юношескую сборную Эквадора – 12 голов в 18 матчах. На недавнем чемпионате Южной Америки среди молодежных команд Куэро отличился 4 забитыми мячами, став лучшим голеадором эквадорцев.

Поговаривают, что к Куэро присматривались скауты «Реала» и «Ливерпуля», однако никакой конкретики в вопросе потенциального переезда форварда в Европу пока нет и близко. Именно поэтому молодежный мундиаль в Аргентине станет для Джастина отличным шансом заявить о себе во весь голос на втором международном турнире в текущем году, а там, вероятно, гранды задумаются и о том, чтобы как-то договориться с «Индепендьенте дель Валье» о трансфере талантливого голеадора.

Самба Диалло

Гражданство: Сенегал

Возраст: 20 лет

Клуб: «Динамо» Киев

Позиция: фланговый нападающий

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 200 тысяч евро

В феврале – марте нынешнего года в Египте состоялся 17-й розыгрыш Кубка африканских наций среди молодежных команд, триумфатором которого стала сборная Сенегала U-20. За эту команду на турнире сыграл вингер «Динамо» Самба Диалло, который отличился одним забитым мячом, имевшим важнейшее значение для команды – он стал победным в четвертьфинальном противостоянии сенегальцев против Бенина (1:0).

На турнир в Аргентину Диалло также поехал в составе сборной Сенегала U-20, и безусловно выступления Самбы заслуживают внимания. Это очень техничный, быстрый и нестандартный в работе на атаку исполнитель, который при удачном варианте развития событий может оказаться «на карандаше» у скаутов ряда европейских клубов.

Безусловно, в игре Диалло еще очень много огрехов, особенно тактического характера, а потому за «Динамо» молодой африканец в текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги провел лишь 12 минут в рамках одного поединка. Сложно сказать, имеет ли вообще Самба какие-то перспективы в киевском клубе, учитывая довольно высокий уровень футбола со стороны воспитанников академии, хотя ранее были слухи, что на Диалло боссы «бело-синих» делают серьезную ставку в будущем, и даже зимой отказали одному из бельгийских клубов в продаже африканца за 8 миллионов евро. Возможно, в «Динамо» изначально и делали ставку на ЧМ U-20 в Аргентине, где надеются, что Диалло ярко выстрелит, и тогда киевляне получат еще более выгодные варианты по продаже своего талантливого легионера…

Андрей Сантос

Гражданство: Бразилия

Возраст: 19 лет

Клуб: «Васко да Гама» / «Челси»

Позиция: опорный / центральный полузащитник

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 15 миллионов евро

На уже неоднократно упоминавшемся в рамках данного материала чемпионате Южной Америки среди молодежных команд, который состоялся в январе – феврале нынешнего года, настоящей звездой сборной Бразилии U-20 себя показал центральный полузащитник Андрей Сантос. Ему удалось продемонстрировать феноменальную как для его позиции результативность – 6 голов в 8 матчах на турнире.

Буквально за пару недель до старта молодежного чемпионата Южной Америки о полноценном трансфере Сантоса из «Васко да Гамы» договорился «Челси». Английский клуб выложил за талантливого бразильца 12,5 миллионов евро, разрешив Андрею еще полгода провести в родной команде на правах аренды. В марте нынешнего года хавбек провел дебютный матч за национальную сборную Бразилии, а 1 июля должен будет присоединиться к «Челси».

Уже сейчас оценочная трансферная стоимость Андрея Сантоса превышает ту, которую за хавбека при продаже запросил «Васко да Гама». Если футболисту удастся столь же удачно, как на континентальном первенстве, проявить себя на молодежном мундиале, то нет сомнений – в «Челси» однозначно попробуют сделать ставку на Сантоса уже в следующем сезоне, и он переберется на Туманный Альбион в статусе одной из главных молодых надежд «синих» на ближайшие годы.

Томмазо Бальданци

Гражданство: Италия

Возраст: 20 лет

Клуб: «Эмполи»

Позиция: центральный / атакующий полузащитник

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 10 миллионов евро

Нынешний сезон в итальянской Серии А открыл талант центрального полузащитника Томмазо Бальданци, который является воспитанником «Эмполи» и ныне выступает за первую команду этого клуба. В 26 матчах хавбек отличился 4 забитыми мячами, а еще может похвастаться отличной точностью передач в финальную треть поля (86%) и неплохим показателем точности пасов в штрафную соперника (54%).

В марте нынешнего года Бальданци уже успел сыграть первый матч за сборную Италии U-21, а ранее провел 12 поединков за национальную команду U-19. От Томмазо, безусловно, многого ждут на ЧМ U-20 в Аргентине, тем более итальянцам придется уже на групповой стадии сойтись с весьма непростыми соперниками – Бразилией и Нигерией, а также с дебютантом молодежных мундиалей Доминиканской Республикой.

Как бы не сыграла сборная Италии на чемпионате мира в Аргентине, летом у «Эмполи» не будет проблем с предложениями о продаже Бальданци. Уже сейчас в итальянских СМИ пишут, что торговлю за хавбека готовы начать «Милан», «Интер» и «Лацио», но не исключено, что после мундиаля U-20 к ним присоединятся и другие клубы, в том числе со значительно большими трансферными бюджетами.