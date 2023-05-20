ШОВКОВСКИЙ: Спасибо, что чемпионат вообще начался. Верим в светлое будущее

«Динамо» в матче чемпионата Украины сумело обыграть «Александрию» со счетом 5:1. Игру оценил наставник киевлян Александр Шовковский.

— Хорошо играть в футбол, когда удается многое. Но для этого надо понимать, что делать, как делать, ответственно относиться ко всем замечаниям и выполнять все то, о чем мы договариваемся перед игрой. Мы изучали соперника. Команда Руслана Ротаня играет в атакующий футбол, пытается постоянно атаковать, действует через фланги – мы знали все это, готовились к этому и, в принципе, выполнили план на игру. Единственный негативный момент – гол в наши ворота, который мы пропустили из-за нашей же ошибки. В первую очередь я доволен действиями игроков нашей команды и мотивацией, с которой они вышли на игру. Мы живем в такой ситуации, что сегодня матч пришлось прервать на 30 с лишним минут, но главное, что все хорошо, доиграли, довели игру до победы.

— С чем можно сравнить эти перерывы из-за воздушных тревог, когда посреди матча приходится останавливаться, выезжать со стадиона в убежище, потом возвращаться, снова разминаться и доигрывать оставшееся время поединка? Как это все трудно в плане реализации поставленных на игру задач?

— В футбол нужно играть головой, нужно понимать, что ты делаешь, зачем и зачем. Если игроки это понимают, то они совсем по-другому относятся к своим обязанностям. Всю свою жизнь они отдают этой игре, и если будут играть с любовью, то они ни дня не будут приходить на работу, а просто заниматься любимым делом. Но понимание того, что ты делаешь, дает тебе воодушевление, уверенность, желание. Если ты бежишь с удовольствием, то потратишь при этом гораздо меньше сил. Но чтобы так было, надо понимать, что ты делаешь.

Я благодарен ребятам, что они ответственно отнеслись к этой 15-минутной концовке матча и компенсированному времени, они понимали, что расслабляться ни в коем случае нельзя. Каждую секунду на футбольном поле игроки должны делать то, что умеют, то, к чему они готовы. Именно такое отношение ребята сегодня продемонстрировали, они отнеслись к концовке матча очень ответственно, и я им за это благодарен.

А что касается ситуации с воздушной тревогой, то таковы реалии. К сожалению, наша страна находится в состоянии войны. К этому нужно приспосабливаться. Большое спасибо, что этот чемпионат вообще начался. Иначе я даже не знаю, как тогда существовали бы наши футбольные клубы... Как говорится, имеем то, что имеем. Движемся вперед с мыслями о победе, с верой в наше счастливое будущее.