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Чемпионат Украины
Александрия
20.05.2023 15:00 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
19 мая 2023, 19:25 | Обновлено 19 мая 2023, 20:06
442
4

Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Будет очередная ничья?

19 мая 2023, 19:25 | Обновлено 19 мая 2023, 20:06
442
4
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо Киев

В субботу, 20 мая, состоится поединок 27 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 15:00.

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Александрия

Пожалуй, каждый более или менее интересующийся УПЛ скажет, в каких матчах под руководством Руслана Ротаня «Александрия» не играла вничью. Победы над «Ворсклой», «Львовом» и в предыдущем туре над «Колосом», поражение чуть ранее «Кривбассу» – и все. В других случаях «полиграфы» делили очки со своими оппонентами, Ротань после одного матча сказал, что, пожалуй, все из-за этих ничьих над ними смеются.

Смеяться, в принципе, не над чем. Да, «Александрия» вполне могла подарить очки «Металлисту», «Миную» или «Ингульцу». Но, с другой стороны, и претенденты на чемпионство тоже портили себе нервы с подопечными Ротаня, теряя драгоценные баллы. А с «Днепром-1» «Александрия» сумела сыграть вничью оба матча в сезоне.

Такие результаты позволили команде занимать промежуточную пятую позицию в таблице. Поскольку расстояние от ближайшего конкурента – восемь очков, очевидно, «александрийцы» будут играть в еврокубках.

В матче с «днепрянами» удаление получил Руслан Ротань, который был не согласен с арбитром. Матч с «Колосом» главный тренер команды провел вне тренерской скамейки, очевидно, будет смотреть с трибун и на матч с динамовцами (обновление - стало известно, что Ротаня дисквалифицировали на три матча, на два из них - условно).

Отметим неплохую форму Кирилла Ковальца, который забил и «Днепру-1», и «Колосу».

Не сможет сыграть дисквалифицированный Денис Мирошниченко.

Динамо

«Динамо» сейчас находится на четвертом месте, на восемь очков отстает от третьей «Зари» и на столько же опережает пятую команду - как раз «Александрию». Потеря очков в субботу сделает шансы на «бронзу» практически нулевыми (хотя и сейчас они и так невысоки, но надежда на резкий провал луганчан у болельщиков команды еще есть).

Мирча Луческу продолжает восстанавливаться от операции, командой руководит Александр Шовковский. Во главе «Динамо» СаШо провел четыре матча, трижды выиграл, но в прошлом туре, как раз на день рождения команды и в годовщину смерти Валерия Лобановского, уступил фантастическому весной «Черноморцу» (2:3).

Не сможет сыграть Владислав Ванат. Он набрал суперформу, забивал в почти каждой игре весной и вместе с одноклубником Буяльским и «ворсклянином» Сефери разделяет второе место в таблице забивал. Но еще после матча с «Ингульцем» форвард подверг критике арбитра того матча Екатерину Монзуль, заявив, что он не видел, чтобы в топ-чемпионатах судили женщины, и выразил недовольство, что Монзуль судит «Динамо» очень часто. Интересно, что это интервью опубликовала пресс-служба «Динамо». За высказывания, что были признаны сексистскими, Ванат получил три матча дисквалификации, первый из них – как раз против «Александрии». Клуб мог подавать апелляцию (Владислав мог бы тогда играть в субботу), но решил этого не делать, чтобы отстранение скорее прошло, поскольку шансов на отмену трехматчевого бана было мало.

Очевидно, что свой шанс в атаке должен получить Эрик Рамирес, но не стоит исключать и появления на острие Дениса Гармаша.

Не сыграет и другой Владислав - Дубинчак, но у него причина банальнее, «только» перебор желтых карточек.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 30 матчей: +2=5-23, разница мячей 17-71. Все в пользу «Динамо», конечно.

Ориентировочные составы

«Александрия»: Шевченко - Скорко, Бабогло, Логинов, Копына - Михайленко, Рыбалка - Мустафаев, Ковалец, Третьяков - Кулаков.

«Динамо»: Нещерет - Караваев, Дячук, Сирота, Вивчаренко - Сидорчук, Андриевский - Бенито, Буяльский, Кабаев - Рамирес.

Прогноз на противостояние

Предположим, что «Александрия» снимет очередной скальп с громкого по имени оппонента. Ну, как снимет – частично подрежет. «И вашим, и нашим». Очередная ничья, короче.

20 мая, суббота

«Александрия» – «Динамо»
Александрия. Стадион «Александрия». 15:00
ТВ-трансляция на ОТТ-платформе Setanta Sports
Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
АЛЕКСАНДРИЯ – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 4
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BUROSTAVOK
Прогноз від спорта 1-1???А як же гра з Чорноморцем???Наш прогноз Канала Бюро Ставок - переконлива перемога Олександрії,або господарі не програють!)
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