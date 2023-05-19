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Украина. Премьер лига
19 мая 2023, 20:55 | Обновлено 19 мая 2023, 21:01
4006
11

Динамо потеряло ключевого защитника до конца сезона

Центрбек киевлян Денис Попов получил мышечную травму

19 мая 2023, 20:55 | Обновлено 19 мая 2023, 21:01
4006
11
Динамо потеряло ключевого защитника до конца сезона
ФК Динамо Киев. Денис Попов

Киевское «Динамо» потеряло ключевого защитника Дениса Попова до конца сезона.

Как стало известно Sport.ua, центрбек киевской команды получил мышечную травму.

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице. 20 мая в 15:00 киевляне проведут выездной матч против «Александрии».

Денис Попов в текущем сезоне УПЛ сыграл 18 матчей и забил 1 гол, а также провел 6 поединков в еврокубках.

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Денис Попов Динамо Киев травма
Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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Jaime_Lannister
Колись Маркевич казав про Безуса, що той - як валіза без ручки. І нести важко, і кинути шкода. Так само і Попов в Динамо - всі надіються, що заграє колись, а в нього вічні травми.
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+6
avk2307
Він дуже багато фізично себе вантажить . тому і травматичний такий. Ну це моя думка
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+2
Zanregent
Здоровья! А в Динамо нужны титанические изменения!
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+1
Gargantua
 с ним вообще прощаться надо
вне контекста травм
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+1
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fitnes_sports066
Не беда
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+1
Ostrov Khortitsa
хрусталь
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0
Bimbа Joe
Очень часто... Стекляшка
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0
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