Динамо потеряло ключевого защитника до конца сезона

Киевское «Динамо» потеряло ключевого защитника Дениса Попова до конца сезона.

Как стало известно Sport.ua, центрбек киевской команды получил мышечную травму.

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице. 20 мая в 15:00 киевляне проведут выездной матч против «Александрии».

Денис Попов в текущем сезоне УПЛ сыграл 18 матчей и забил 1 гол, а также провел 6 поединков в еврокубках.