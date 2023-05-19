Украина. Премьер лига19 мая 2023, 20:55 | Обновлено 19 мая 2023, 21:01
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Динамо потеряло ключевого защитника до конца сезона
Центрбек киевлян Денис Попов получил мышечную травму
19 мая 2023, 20:55 | Обновлено 19 мая 2023, 21:01
4006
11
Киевское «Динамо» потеряло ключевого защитника Дениса Попова до конца сезона.
Как стало известно Sport.ua, центрбек киевской команды получил мышечную травму.
«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице. 20 мая в 15:00 киевляне проведут выездной матч против «Александрии».
Денис Попов в текущем сезоне УПЛ сыграл 18 матчей и забил 1 гол, а также провел 6 поединков в еврокубках.
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