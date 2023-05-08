Денис ПОПОВ: «Всегда буду отдавать всю душу за Динамо»

Защитник «Динамо» Киев Денис Попов поделился впечатлениями от победы 1:0 над «Кривбассом» в 25-м туре УПЛ:

– Денис, какие твои впечатления от игры, от победы? Что сегодня вам удалось сделать, чем ты остался доволен?

– В первую очередь, команда «Кривбасс» – очень хорошая, очень качественная. И у них очень хороший тренер с качественными игроками. Было нелегко с ними играть, но мы настраиваемся в каждой игре на победу. Я считаю, мы хорошо сыграли в защите, поставили свои ворота на ноль. Поэтому, конечно, многое удавалось, были хорошие моменты, а многое нет. Будем разбирать и готовиться к следующей игре.

– Владислав Дубинчак сказал, что этот гол был очень важен для тебя в моральном плане, для обретения уверенности. Как ты себя чувствуешь забив?

– Да, это долгожданный гол. Я стараюсь всегда помочь команде. Очень рад, что сегодня удалось это сделать, я всегда делаю все от себя зависящее и играю на команду, поэтому сегодня это команда наработала на гол, а не только я. Мне следовало только переправить мяч в сетку ворот, а так вся команда, что впереди, что сзади, от вратаря Нещерета до нападающего Ваната, - мы все отрабатывали и впереди, и сзади. Командный дух – это самое главное, и нужно его сохранять.

– Как ты забил тот мяч? Как ты оказался в том месте и о чем думал в тот момент?

– Ни о чем не думал. Просто остался на стандарте. Была качественная подача от Андриевского и я направил мяч и все. Да и все, так и получилось забить.

– Александр Шовковский сказал, что это была наигранная комбинация...

– Конечно, мы тренируем и стандарты, и выход из обороны в атаку. Поэтому, безусловно, не без доли везения нужно оказаться в правильном месте в правильное время. Но на 90% это то, что мы отрабатываем.

– Что тренер сказал в раздевалке после игры? Были какие-то замечания, или он всем доволен?

– Поздравил с победой и все. А дальше мы в обычном режиме готовимся к следующей игре. У нас нет повода для большой радости, поэтому нужно с холодной головой готовиться к следующей игре, набирать свои 3 очка и двигаться дальше.

– Ты некоторое время пропустил. Как сейчас себя чувствуешь? Все ли с тобой хорошо, или ты уже в оптимальных кондициях?

– Да, чувствую себя хорошо. Я быстро вылечился, тренерский штаб принял решение, что нужно еще дать паузу, поэтому я не был заигран определенное время. Спасибо, что доверили сегодня, я всегда буду отдавать за этот клуб всю душу, отдавать все, что в моих силах. Сколько нужно - столько и отдам.

– Сегодня «Кривбасс» активно начал игру. Много ли проблем их игроки создали для нашей защиты?

– У них квалифицированные игроки с хорошим тренером, они знают, что нужно делать на футбольном поле. Поэтому было нелегко, но мы сыграли на ноль. Поэтому можно считать, что на 95% мы справились с задачей в обороне. Линия защиты и вся команда наработали на результат. Это добавляет положительных эмоций.

– Следующий матч будет первым домашним после трех выездных. Ждете уже возвращения на родной стадион?

– Да, будем готовиться, потому что выезды – это всегда не будет легко. Дома играть намного лучше. Будем готовиться в штатном режиме.