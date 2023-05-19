В субботу, 20 мая, состоится поединок 27 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 15:00.

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«Александрия» практически решила вопрос выхода в еврокубки, но и выше уже, пожалуй, с пятой позиции не поднимется. Как раз «Динамо» ее не пустит в четверку, но и сами киевляне уже с чистой душой могут готовиться к следующему сезону – этот можно считать проваленным. Тогда, учитывая специфику команды Ротаня, нас ждет ничья? Посмотрим на поле.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка ​​«Александрия» - ​​​«Динамо» в украинской версии сайта.