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Украина. Премьер лига
19 мая 2023, 21:14 | Обновлено 19 мая 2023, 21:17
587
0

Александрия – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 27 тура Украинской Премьер-лиги

19 мая 2023, 21:14 | Обновлено 19 мая 2023, 21:17
587
0
Александрия – Динамо. Текстовая трансляция матча
УПЛ
19 мая в 21:08 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В субботу, 20 мая, состоится поединок 27 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Александрия» практически решила вопрос выхода в еврокубки, но и выше уже, пожалуй, с пятой позиции не поднимется. Как раз «Динамо» ее не пустит в четверку, но и сами киевляне уже с чистой душой могут готовиться к следующему сезону – этот можно считать проваленным. Тогда, учитывая специфику команды Ротаня, нас ждет ничья? Посмотрим на поле.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка ​​«Александрия» - ​​​«Динамо» в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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