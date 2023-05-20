Разгром после тревоги. Динамо крупно переиграло Александрию
Киевская команда забила пять мячей сопернику
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Украинская Премьер-лига. 27 тур.
«Александрия» - «Динамо» - 1:5.
Сигеев, 40 - Андриевский, 17, Ванат, 32, Вивчаренко, 72, Логинов, аг, 79, Н. Волошин, 89.
Кабаев, 54.
«Александрия»: Шевченко - Скорко, Бабогло, Логінов, Копына (Чубатый, 83) - Рыбалка - Мустафаев, Сигеев (Калитвинцев, 69), Ковалец (Матюшенко, 83),, Кожушко (Шулянский, 46) - Кулаков.
«Динамо»: Нещерет - Тымчик, Дячук (Боль, 90), Сирота, Вивчаренко - Андриевский, Шепелев (Рамадани, 82) - Пэррис (Караваев, 82), Буяльский, Кабаев (Н. Волошин, 82) - Ванат (Гармаш. 66).
Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).
Стадион: «Ника» (Александрия).
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(Ще таке візуальне спостереження, що на виїзді граємо краще ніж в Києві).
_________________Ты лучше дотерпи до битв за 1 место с Зарей и Днепром 1 . И там посмотрим, что запоешь. Или промолчишь.