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Чемпионат Украины
Александрия
20.05.2023 15:00 – FT 1 : 5
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
20 мая 2023, 17:45 | Обновлено 20 мая 2023, 18:03
2110
9

Разгром после тревоги. Динамо крупно переиграло Александрию

Киевская команда забила пять мячей сопернику

20 мая 2023, 17:45 | Обновлено 20 мая 2023, 18:03
2110
9
Разгром после тревоги. Динамо крупно переиграло Александрию
УПЛ

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 27 тур.

«Александрия» - «Динамо» - 1:5.

Сигеев, 40 - Андриевский, 17, Ванат, 32, Вивчаренко, 72, Логинов, аг, 79, Н. Волошин, 89.

Кабаев, 54.

«Александрия»: Шевченко - Скорко, Бабогло, Логінов, Копына (Чубатый, 83) - Рыбалка - Мустафаев, Сигеев (Калитвинцев, 69), Ковалец (Матюшенко, 83),, Кожушко (Шулянский, 46) - Кулаков.

«Динамо»: Нещерет - Тымчик, Дячук (Боль, 90), Сирота, Вивчаренко - Андриевский, Шепелев (Рамадани, 82) - Пэррис (Караваев, 82), Буяльский, Кабаев (Н. Волошин, 82) - Ванат (Гармаш. 66).

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Стадион: «Ника» (Александрия).

АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 10
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Alex196
Отлично .Побеждаем соперника и наконец то в атаке есть игра .Защита это по прежнему ужас ,но главное что победили .Состав будет меняться .главное чтобы всегда так хорошо использовали моменты .Вата злитесь ,я за вами приду .Вам конец
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+5
sahka1981
Гра сподобалась. Гарно виходили з під пресингу, голи красиві були, штанга від Шепелева, сейв Бабогло, чистий гол ще з якось дива відмінили, впевнена перемога.
(Ще таке візуальне спостереження, що на виїзді граємо краще ніж в Києві).
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+5
Remark
Динамо машину сегодня просто не остановить!
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+4
DK1961
ALKOSruLKA 20.05.2023 18:00 Битва за 4те місце виграна! Сезон вдався!_______________________________________________________________
_________________Ты лучше дотерпи до битв за 1 место с Зарей и Днепром 1 . И там посмотрим, что запоешь. Или промолчишь.
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+3
Andrey_1992
Динамо сьогодні просто порадувало, от якби так в єврокубках тримали темп в наступному сезоні
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+3
Умник
Жаль что сезон потерян.
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+1
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Springfield
Не привыкли они к тревогам.  А ещё мотивация пропала после премиальных сразу за два, сами помним каких матча.  За что теперь умирать?  Та же картина и в Англии.   Шпоры пролетели мимо УЕФА и даже первый гол Кейна не взбодрил их, когшда они недавно слились дома Брентфорду 1:3.  Тотнэм вне кубков!!!  Осталось посмотреть на мотивацию Вест Хэм, который пробился в финал ЛК. Там надо кому то из аутов подарить очки.  Живые люди.  Зря потеть не будут.
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-3
ALKOSruLKA
Битва за 4те місце виграна! Сезон вдався!
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-5
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