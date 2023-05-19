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Украина. Премьер лига
19 мая 2023, 18:38 | Обновлено 19 мая 2023, 18:57
697
0

Ротань и Пеглоу получили дисквалификации, Минай и Днепр-1 – оштрафованы

КДК УАФ принял ряд решений

19 мая 2023, 18:38 | Обновлено 19 мая 2023, 18:57
697
0
Ротань и Пеглоу получили дисквалификации, Минай и Днепр-1 – оштрафованы
УПЛ. Руслан Ротань

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола среди прочего вынес решения по матчу «Днепр-1» – «Александрия» (1:1) из программы 1-го тура, который был доигран 11 мая.

Наставник «Александрии» Руслан Ротань, который был удален с тренерской скамьи, получил отстранение на три матча (два – условно), а клуб оштрафован на 20 тыс грн.

Игрок «Днепра-1» Жоао Пеглоу дисквалифицирован на 4 поединка, один из которых условно.

Понесет наказание и администратор «Днепра-1» Вадим Комардин. Он наказан отстранением на три матча, один из которых условно.

Кроме этого, за нарушения мер безопасности во время проведения матчей (присутствие зрителей) «Минай» заплатит штраф в размере 10 тыс грн, а «Днепр-1» – в размере 20 тыс грн.

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Руслан Ротань Жоао Пеглоу КДК УАФ Минай Днепр-1 Вадим Комардин
Источник Украинская ассоциация футбола
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