Ротань и Пеглоу получили дисквалификации, Минай и Днепр-1 – оштрафованы

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола среди прочего вынес решения по матчу «Днепр-1» – «Александрия» (1:1) из программы 1-го тура, который был доигран 11 мая.

Наставник «Александрии» Руслан Ротань, который был удален с тренерской скамьи, получил отстранение на три матча (два – условно), а клуб оштрафован на 20 тыс грн.

Игрок «Днепра-1» Жоао Пеглоу дисквалифицирован на 4 поединка, один из которых условно.

Понесет наказание и администратор «Днепра-1» Вадим Комардин. Он наказан отстранением на три матча, один из которых условно.

Кроме этого, за нарушения мер безопасности во время проведения матчей (присутствие зрителей) «Минай» заплатит штраф в размере 10 тыс грн, а «Днепр-1» – в размере 20 тыс грн.