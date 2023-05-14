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Кривбасс
14.05.2023 15:20 – FT 1 : 0
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
14 мая 2023, 19:44 | Обновлено 14 мая 2023, 19:45
671
3

Юрий ВЕРНИДУБ: «Хотел бы, чтобы «Рух» остался в УПЛ»

Тренер «Кривбасса» прокомментировал игру с «Рухом»

14 мая 2023, 19:44 | Обновлено 14 мая 2023, 19:45
671
3
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хотел бы, чтобы «Рух» остался в УПЛ»
ФК Кривбас

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал домашнюю победу в 26 туре УПЛ над львовским «Рухом» (1:0).

«Было бы досадно, если потеряли сегодня очки. Не хочу ни в коей мере оскорбить «Рух», потому что у них очень неплохая молодая команда, играющая своими воспитанниками. В составе также много хороших иностранных игроков. Соперник мне очень понравился, команда у них боевая. Понимаю, что тренеру «Руха» очень тяжело, но очень хотел бы, чтобы они остались в УПЛ. Они этого действительно заслуживают. У них хорошая инфраструктура, база и команда.

Что касается «Кривбасса», то игра нам давалась. Мы практически всю игру контролировали, за исключением определенных моментов. Но только мы виноваты в этих проблемах, потому что теряли мяч. Знали, что «Рух» неплохо выбегает в контратаки. Так и вышло в принципе. Благо, не пропустили ни один их контрвыпад. У нас же моменты были, но подвела реализация.

Спасибо ребятам, что не остановились после первого тайма и на второй тайм сумели настроились и одержали тяжелую победу. Тем более, у нас есть проблемы с составом. Многие игроки сейчас выпали из-за травм. Еще и Бескоровайный получил четвертую желтую карточку в сезоне и пропустит игру в Полтаве. Очень тяжело в таких условиях усилить игру. Надеюсь, с помощью наших ребят, которые меньше играют, мы все-таки будем и дальше добиваться результата в этом сезоне», – сказал Вернидуб

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Кривбасс - Рух пресс-конференция Юрий Вернидуб
Источник ФК Кривбасс
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Комментарии 3
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Gargantua
да не надо было Кучука увольнять. Он из этого состава выжимал максимум и игроки прогрессировали.
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+1
Zdolaemo
отработал ЗП из офиса Президента ! Молодца ! 
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-1
BekXan
Доки керівництво Руха не включе голову і не задіє мізки по формуванню команду діла не буде.Академію вистрояли поля і базу а далі наяе як обрізало.Багато понтів на промоушені а команда нульова вкотре.
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-1
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