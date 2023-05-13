В воскресенье, 14 мая, «Кривбасс» впервые в УПЛ будет принимать «Рух». Криворожский клуб может одержать 150-ю победу на своем поле или забить 400-й домашний гол (еще 2 мяча).

Кривбасс

Подопечные Юрия Вернидуба в прошлом туре потерпели поражение от «Динамо». В общей сложности домашняя безничейная серия «Кривбасса» продолжается в УПЛ уже 10 игр: шесть побед и четыре поражения. К тому же, в предыдущих двух матчах криворожцы голов не забивали.

После игры с «Динамо» Вернидуб отметил: «Не хватило фарта. В любой игре требуется фарт. Ушли на перерыв при счете 0:0, хотя должны были выигрывать 1:0. Вышли на второй тайм и сразу пропустили – 0:1. Все, кто сегодня был на поле, все на своих местах. Есть ребята, травмированные, и их действительно не хватает. Но футболисты, которые сейчас играют, демонстрируют неплохой интересный футбол». На стадионе «Горняк» кроме клубных юбилеев может дождаться личного юбилейного события и Юрий Вернидуб – 100-й победы своих подопечных из разных клубов УПЛ.

Рух

В прошлом туре «Рух» наконец-то прервал свою затяжную безвыигрышную серию, которая длилась в чемпионате 9 игр. Победа над «Ингульцом» стала первой для Виталия Пономарева за время его пребывания у руля «желто-черных». «Рух» не пропускает голов в УПЛ в течение 214 минут.

Своими ожиданиями от предстоящей встречи поделился полузащитник руховцев Марьян Мысык: «После такой победы над «Ингульцом» есть положительные эмоции на целую неделю. Мы показали хорошую игру и получили положительный результат. Впереди нас ждет тяжелый переезд в Кривой Рог, максимально готовимся к противостоянию с «Кривбассом», чтобы на 120 процентов выходить, играть и получать важные очки. Мне нравится игра наших будущих соперников, они действуют агрессивно на футбольном поле, навязывают много борьбы. Нам следует проявить свой характер и показать все, что мы умеем». Юрий Климчук может забить 20-й гол в УПЛ. Из-за дисквалификации пропустит игру Василий Рунич.

Статистика встреч

«Рух» и «Кривбасс» впервые встретились в УПЛ в матче первого круга нынешнего чемпионата. Руховцы 6 ноября прошлого года дома со счетом 2:1 победили команду Юрия Вернидуба. Криворожцы усилиями Назара Волошина открыли счет, но вскоре «желто-черные» изменили ход поединка в свою пользу. Голы у хозяев поля забивали Денис Слюсарь и Марко Сапуга.

Фемида

Арбитром матча назначен один из самых опытных украинских арбитров Евгений Арановский (Киев), который провел 138 игр в УПЛ. Ранее «Кривбасс» при Арановском отыграл восемь матчей в чемпионатах, одержав одну победу, дважды сыграв вничью и потерпев пять поражений. «Рух» же при этом арбитре провел четыре игры в УПЛ и во всех потерпел поражения.

Прогноз на противостояние

«Рух», учитывая его пребывание в нижней части турнирной таблицы, будет настроен на максимальный результат. Но и «Кривбасс» после домашнего поражения в прошлом туре стремится реабилитироваться. Спрогнозируем боевую ничью в этом поединке.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Стецков, Бескоровайный, Дибанго, Капич, Татарков, Задерака, Лунев, Хомченовский, Соса.

«Рух»: Панькив, Роман, Слюбик, Дидык, Лях, Притула, Пидгурский, Таллес, Альваренга, Соломон, Климчук.

14 мая, воскресенье