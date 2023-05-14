Капич принес победу. Кривбасс на последних минутах дожал Рух
Полузащитник заработал пенальти и сам его реализовал
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Украинская Премьер-лига. 26 тур.
«Кривбасс» - «Рух» - 1:0.
Капич, 90, пен.
Бескоровайный, 28 - Дидык, 30.
«Кривбасс»: Клищук – Понедельник, Бескоровайний, Стецьков, Дибанго, – Капич, Приходько (Рябов, 90+1) – Задерака, Хомченовский, Лунев (Соса, 46) – Дебелко.
«Рух»: Панькив – Роман, Дидык, Слюбик, Лях – Підгурский, Притула (Довгий, 53) – Соломон (Квасница, 65), Таллес (Холод, 88), Альваренга (Карабін, 88) – Климчук.
Арбитр: Евгений Арановский (Киев).
Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).
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