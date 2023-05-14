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  4. Капич принес победу. Кривбасс на последних минутах дожал Рух
Чемпионат Украины
Кривбасс
14.05.2023 15:20 – FT 1 : 0
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
14 мая 2023, 17:11 | Обновлено 14 мая 2023, 17:17
396
0

Капич принес победу. Кривбасс на последних минутах дожал Рух

Полузащитник заработал пенальти и сам его реализовал

14 мая 2023, 17:11 | Обновлено 14 мая 2023, 17:17
396
0
Капич принес победу. Кривбасс на последних минутах дожал Рух
УПЛ

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 26 тур.

«Кривбасс» - «Рух» - 1:0.

Капич, 90, пен.

Бескоровайный, 28 - Дидык, 30.

«Кривбасс»: Клищук – Понедельник, Бескоровайний, Стецьков, Дибанго, – Капич, Приходько (Рябов, 90+1) – Задерака, Хомченовский, Лунев (Соса, 46) – Дебелко.

«Рух»: Панькив – Роман, Дидык, Слюбик, Лях – Підгурский, Притула (Довгий, 53) – Соломон (Квасница, 65), Таллес (Холод, 88), Альваренга (Карабін, 88) – Климчук.

Арбитр: Евгений Арановский (Киев).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

КРИВБАСС - РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Кривбасс - Рух отчеты
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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