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Украинская Премьер-лига. 26 тур.

«Кривбасс» - «Рух» - 1:0.

Капич, 90, пен.

Бескоровайный, 28 - Дидык, 30.

«Кривбасс»: Клищук – Понедельник, Бескоровайний, Стецьков, Дибанго, – Капич, Приходько (Рябов, 90+1) – Задерака, Хомченовский, Лунев (Соса, 46) – Дебелко.

«Рух»: Панькив – Роман, Дидык, Слюбик, Лях – Підгурский, Притула (Довгий, 53) – Соломон (Квасница, 65), Таллес (Холод, 88), Альваренга (Карабін, 88) – Климчук.

Арбитр: Евгений Арановский (Киев).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

КРИВБАСС - РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА