Украина. Премьер лига14 мая 2023, 17:33 | Обновлено 14 мая 2023, 18:21
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Кривбасс – Рух – 1:0. Все решил пенальти в конце матча. Обзор игры
Львовская команда остается в подвале таблицы
14 мая 2023, 17:33 | Обновлено 14 мая 2023, 18:21
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В матче чемпионата Украины «Кривбасс» обыграл «Рух» со счетом 1:0 благодаря голу Рифета Капича с пенальти на 90-й минуте. Команда Юрия Вернидуба поднялась на 6-е место, а вот их соперник остался в зоне переходных матчей.
События матча
88’
ГОЛ ! С пенальти забил Рифет Капич (Кривбасс).
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