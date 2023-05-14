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  4. Кривбасс – Рух – 1:0. Все решил пенальти в конце матча. Обзор игры
Чемпионат Украины
Кривбасс
14.05.2023 15:20 – FT 1 : 0
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
14 мая 2023, 17:33 | Обновлено 14 мая 2023, 18:21
539
0

Кривбасс – Рух – 1:0. Все решил пенальти в конце матча. Обзор игры

Львовская команда остается в подвале таблицы

14 мая 2023, 17:33 | Обновлено 14 мая 2023, 18:21
539
0
Кривбасс – Рух – 1:0. Все решил пенальти в конце матча. Обзор игры
ФК Кривбасс

В матче чемпионата Украины «Кривбасс» обыграл «Рух» со счетом 1:0 благодаря голу Рифета Капича с пенальти на 90-й минуте. Команда Юрия Вернидуба поднялась на 6-е место, а вот их соперник остался в зоне переходных матчей.

События матча

88’
ГОЛ ! С пенальти забил Рифет Капич (Кривбасс).
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Кривбасс Кривой Рог Рух Львов видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс - Рух Рифет Капич
Источник Sport.ua
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