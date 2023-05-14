В матче чемпионата Украины «Кривбасс» обыграл «Рух» со счетом 1:0 благодаря голу Рифета Капича с пенальти на 90-й минуте. Команда Юрия Вернидуба поднялась на 6-е место, а вот их соперник остался в зоне переходных матчей.