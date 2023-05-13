В воскресенье, 14 мая, состоится поединок 26 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и львовский «Рух». Игра пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало - в 15:00.

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Криворожский «Кривбасс» теоретически может замахнуться на пятое еврокубковое место, но, пожалуй, ничего из этого не выйдет - «Александрия» понемногу набирает свои очки, пусть и с помощью постоянных ничьих. Поэтому криворожцам придется бороться за шестое место с «Колосом», «Ворсклой» и сенсационным «Черноморцем». Львовский «Рух» ведет борьбу за выживание и баллов ему надо как можно больше, чтобы по возможности избежать даже переходных матчей. Посмотрим, чья мотивация в воскресенье будет сильнее.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» - «Рух» в украинской версии сайта.