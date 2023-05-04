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Чемпионат Украины
Металлист 1925
04.05.2023 13:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 мая 2023, 00:48 |
16
0

Металлист 1925 – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 мая в 13:00 поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги

04 мая 2023, 00:48 |
16
0
Металлист 1925 – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В четверг, 4 мая, состоится матч 24 тура украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист 1925» сыграет против львовского «Руха».

Поединок пройдет в Киеве на УТК имени В.Банникова, стартовый свисток прозвучит в 13:00.

«Металлист 1925» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на ОТТ платформе Setanta Sports.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Рух».

Металлист 1925 – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Металлист 1925 – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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Источник Sport.ua
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