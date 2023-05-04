В четверг, 4 мая, состоится матч 24 тура украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист 1925» сыграет против львовского «Руха».

Поединок пройдет в Киеве на УТК имени В.Банникова, стартовый свисток прозвучит в 13:00.

«Металлист 1925» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на ОТТ платформе Setanta Sports.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Рух».

Металлист 1925 – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция