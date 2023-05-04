В четверг, 4 мая, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и «Кривбасс». Игра пройдет в Петрово на стадионе «Ингулец». Начало в 13:00.

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«Ингулец» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Кривбасс».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ платформе «Setanta Sports».