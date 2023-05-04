Украина. Премьер лига04 мая 2023, 01:15 |
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Ингулец – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 мая в 13:00 поединок 24-го тура Украинской Премьер-Лиги
04 мая 2023, 01:15 |
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В четверг, 4 мая, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и «Кривбасс». Игра пройдет в Петрово на стадионе «Ингулец». Начало в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Ингулец» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Кривбасс».
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ платформе «Setanta Sports».
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