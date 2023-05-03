ХАВИ: «Нам пришлось помучиться»
Наставник «Барселоны» – о минимальной победе над «Осасуной»
Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Осасуной» (1:0) в матче 33-го тура Ла Лиги.
«Очень важная победа. Нам пришлось помучиться, и мы не использовали много моментов. Соперник хорошо оборонялся.
Альба забил в самом конце матча, такие победы особенно сладки. Команда показала себя голодной и гордой, но должна была забивать раньше.
Мы почти у цели. Эти шесть очков, которые мы набрали, были крайне важны после поражения от «Райо Вальекано». Мы идем вперед шаг за шагом, а этот шаг стал огромным и важнейшим», - сказал Хави.
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