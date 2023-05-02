Испания02 мая 2023, 23:12 | Обновлено 02 мая 2023, 23:18
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Барселона – Осасуна – 1:0. Жорди Альба принес победу. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор поединка 33-го тура чемпионата Испани
02 мая 2023, 23:12 | Обновлено 02 мая 2023, 23:18
44
0
Во вторник, 2 мая, состоялся матч 33-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» нанесла поражение «Осасуне».
Единственный для каталонцев гол на 85-й минуте забил Жорди Альба.
Ла Лига. 33-й тур
Барселона – Осасуна – 1:0
Гол: Жорди Альба, 85
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Жорди Альба, 85 мин.
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Хорди Альба (Барселона).
27’
Хорхе Хернандо (Осасуна) получает красную карточку.
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