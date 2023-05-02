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Чемпионат Испании
Барселона
02.05.2023 20:30 – FT 1 : 0
Осасуна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
02 мая 2023, 23:12 | Обновлено 02 мая 2023, 23:18
44
0

Барселона – Осасуна – 1:0. Жорди Альба принес победу. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 33-го тура чемпионата Испани

02 мая 2023, 23:12 | Обновлено 02 мая 2023, 23:18
44
0
Барселона – Осасуна – 1:0. Жорди Альба принес победу. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорди Альба

Во вторник, 2 мая, состоялся матч 33-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» нанесла поражение «Осасуне».

Единственный для каталонцев гол на 85-й минуте забил Жорди Альба.

Ла Лига. 33-й тур

Барселона – Осасуна – 1:0

Гол: Жорди Альба, 85

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Жорди Альба, 85 мин.

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Хорди Альба (Барселона).
27’
Хорхе Хернандо (Осасуна) получает красную карточку.
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Барселона Осасуна чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жорди Альба Барселона - Осасуна видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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