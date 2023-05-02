2 мая на «Камп Ноу» пройдет матч 33-го тура Примеры, в котором Барселона встретится с Осасуной. Старт поединка запланирован на 20:30 по киевскому времени.

Барселона

Команда отсчитывает уже даже не месяцы, а недели, а то и дни, до возвращения чемпионского титула. Таким образом, больше чем клуб выйдут на хорошие результата всей темпорады в целом. Тем более что у Хави уже есть трофей, в виде Суперкубка Испании. Хотя не стоит забывать, что неудач у сине-гранатовых хватало. Интеру они еще осенью уступили 2-е место в группе Лиги чемпионов, а с ним - и право сыграть в плей-офф. Манчестер Юнайтед выбросил испанский гранд уже в 1/16 Лиги Европы. А недавно были болезненные 0:4 дома с Реалом в кубке. В итоге после этого турнирной мотивации уже фактически не осталось, ведь в Ла Лиге ничто не угрожает 1-му месту уже давно. На Атлетико настроились и победили, и то минимально, больше за счет организованной обороны, 1:0. Потом, правда, последовало поражение от Райо Вальекано. Но за это реабилитировались, разгромив Бетис 4:0.

Осасуна

Клуб вполне может и пожертвовать напрочь этим поединком. Ведь уже в субботу вечером красным ехать на севильскую Ла Картуху для того, чтобы сыграть в финале Копа дель Рей. За всю предыдущую историю только однажды получалось пробиваться на такой уровень, и то все закончилось поражением. Так что будет совсем не удивительно, если штаб Ягобы Аррасате все бросит ради того, чтобы поднять максимально шансы на успех в решающем кубковом поединке с мадридским Реалом. Тем более что в Ла Лиге нет особых турнирных задач. В 1-м круге памплонцы еще претендовали на еврокубки, но к весне привычно закрепились в середине таблицы. Было даже 2 победы кряду, но Реалу Сосьедад проиграли без шансов, 0:2.

Статистика личных встреч

У Барселоны 4 победы при единственной ничьей в 5 крайних очных поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут особенной борьбы от гостей. Проходным вариантом для ставки выглядит победа Барселоны при форе -1,5 гола с коэффициентом - 1,7.