Во вторник, 2 мая, в матче 33-го тура чемпионата Испании отношения выяснят «Барселона» и «Осасуна».

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Стартовый свисток в поединке прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

В таблице Ла Лиги «Барселона» занимает 1-е место, имея 79 очков после 32 матчей. Каталонцы уже гарантировали себе попадание в Лигу чемпионов будущего сезона. Их главной задачей остается чемпионский титул. Для его досрочного завоевания каталонцам надо набрать еще 8 очков в шести оставшихся встречах сезона

Барселона – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

У «Осасуны» 9-я позиция и 44 пункта после 32 встреч.

Барселона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция