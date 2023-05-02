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Чемпионат Испании
Барселона
02.05.2023 20:30 - : -
Осасуна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
02 мая 2023, 16:37 | Обновлено 02 мая 2023, 16:40
30
0

Барселона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 2 мая в 20:30 по Киеву

02 мая 2023, 16:37 | Обновлено 02 мая 2023, 16:40
30
0
Барселона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 2 мая, в матче 33-го тура чемпионата Испании отношения выяснят «Барселона» и «Осасуна».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

В таблице Ла Лиги «Барселона» занимает 1-е место, имея 79 очков после 32 матчей. Каталонцы уже гарантировали себе попадание в Лигу чемпионов будущего сезона. Их главной задачей остается чемпионский титул. Для его досрочного завоевания каталонцам надо набрать еще 8 очков в шести оставшихся встречах сезона

Барселона – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

У «Осасуны» 9-я позиция и 44 пункта после 32 встреч.

Барселона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник: Месси не вернется в Барселону
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Источник Sport.ua
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