Барселона в большинстве вырвала победу у финалиста Кубка Испании на 85-й

Во вторник, 2 мая, состоялся матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Барселона» и «Осасуна». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «сине-гранатовых».

На 27-й минуте встречи защитник гостей Хорхе Эррандо получил красную карточку.

«Барселона» полностью контролировала ход поединка, нанесла 16 ударов по воротам соперника, но забить смогла только на 85-й минуте. Отличился Жорди Альба, который появился на поле на 76-й минуте, заменив Алехандро Бальде. Ассист на свой счет записал Френки Де Йонг.

Каталонская команда является лидером Ла Лиги. У «Барселоны» 82 очка после 33 туров. «Осасуна» находится на 9-й позиции с 44 пунктами.

В субботу, 6 мая, «Осасуна» сыграет в финале Кубка Испании против «Реала», который в полуфинале выбил «Барселону».

Чемпионат Испании по футболу. 33-й тур

Барселона – Осасуна – 1:0

Гол: Альба, 85

Удаление: Эррандо, 27