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02.05.2023 20:30 – FT 1 : 0
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Испания
02 мая 2023, 22:30 | Обновлено 02 мая 2023, 22:32
648
0

Барселона в большинстве вырвала победу у финалиста Кубка Испании на 85-й

«Сине-гранатовые» обыграли «Осасуну» со счетом 1:0

02 мая 2023, 22:30 | Обновлено 02 мая 2023, 22:32
648
0
Барселона в большинстве вырвала победу у финалиста Кубка Испании на 85-й
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 2 мая, состоялся матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Барселона» и «Осасуна». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «сине-гранатовых».

На 27-й минуте встречи защитник гостей Хорхе Эррандо получил красную карточку.

«Барселона» полностью контролировала ход поединка, нанесла 16 ударов по воротам соперника, но забить смогла только на 85-й минуте. Отличился Жорди Альба, который появился на поле на 76-й минуте, заменив Алехандро Бальде. Ассист на свой счет записал Френки Де Йонг.

Каталонская команда является лидером Ла Лиги. У «Барселоны» 82 очка после 33 туров. «Осасуна» находится на 9-й позиции с 44 пунктами.

В субботу, 6 мая, «Осасуна» сыграет в финале Кубка Испании против «Реала», который в полуфинале выбил «Барселону».

Чемпионат Испании по футболу. 33-й тур

Барселона – Осасуна – 1:0

Гол: Альба, 85

Удаление: Эррандо, 27

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Барселона Осасуна Барселона - Осасуна чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жорди Альба Френки Де Йонг
Источник Sport.ua
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