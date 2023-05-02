Барселона в большинстве вырвала победу у финалиста Кубка Испании на 85-й
«Сине-гранатовые» обыграли «Осасуну» со счетом 1:0
Во вторник, 2 мая, состоялся матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Барселона» и «Осасуна». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «сине-гранатовых».
На 27-й минуте встречи защитник гостей Хорхе Эррандо получил красную карточку.
«Барселона» полностью контролировала ход поединка, нанесла 16 ударов по воротам соперника, но забить смогла только на 85-й минуте. Отличился Жорди Альба, который появился на поле на 76-й минуте, заменив Алехандро Бальде. Ассист на свой счет записал Френки Де Йонг.
Каталонская команда является лидером Ла Лиги. У «Барселоны» 82 очка после 33 туров. «Осасуна» находится на 9-й позиции с 44 пунктами.
В субботу, 6 мая, «Осасуна» сыграет в финале Кубка Испании против «Реала», который в полуфинале выбил «Барселону».
Чемпионат Испании по футболу. 33-й тур
Барселона – Осасуна – 1:0
Гол: Альба, 85
Удаление: Эррандо, 27
FULL TIME!!!!!!!!!!!!!! #BarçaOsasuna pic.twitter.com/Bcg79owTLY— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 2, 2023
🏁 FINAL#BarçaOsasuna pic.twitter.com/TI4oyQvFdD— C. A. OSASUNA (@Osasuna) May 2, 2023
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