3 мая на «Этихаде» пройдет матч 28-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Вест Хэмом». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Клуб рвется к триумфальному завершению сезона, который долгое время развивался для него непросто. Сейчас, принимая команду Мойеса, Гвардиола уже не может не думать о том, что впереди старт в полуфинальном раунде Лиги чемпионов. А в соперниках столь матерый оппонент, как мадридский Реал Карло Анчелотти - год назад о нем и споткнулись, причем на этой же стадии! Также у горожан впереди финал Кубка Англии и манкунианское дерби там. Впрочем, нужно еще и в АПЛ удачно закончить борьбу. Этот чемпионат прошел в гонке с Арсеналом, причем обладатель титула был в статусе догоняющего. 26-го апреля Холанд и компания в очном поединке с канонирами одержали уверенную, 4:1, победу. Даже с Фулхэмом оказалось сложнее, там выиграли минимально.

Вест Хэм

Команда тоже на следующей неделе будет играть в полуфинале еврокубка. Да, это только Лига конференций, но для амбициозного, но не разбалованного трофеями клуба и это хорошая мотивация. И не зря англичане, начиная с летней квалификации, не выиграли только в 1-м матче - на выезде с Гентом. Но и там получилось в ответном четвертьфинале разгромить бельгийцев 4:1. Важно, что молотобойцы смогли перед решающими раундами на евроарене справиться с минимальной задачей в АПЛ - ликвидировали угрозу вылета в Чемпионшип. В целом в этом розыгрыше получалось далеко не все, но в апреле удалось выиграть у Саутгемптона, Фулхэма и Борнмута, нарастив отрыв от тройки аутсайдеров. После этого можно было позволить себе проиграть и Ливерпулю, и Кристал Пэлас.

Статистика личных встреч

Вест Хэм в последний раз выигрывал еще в 2015-м году. Но он достаточно часто цепляется за ничьи с горожанами. Так было и год назад: в мае 2022-го оформили 2:2 с Манчестер Сити.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут борьбы в этой паре. Согласимся и поставим на победу городан при форе -1,5 гола с коэффициентом - 1,64.