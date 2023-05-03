3 мая на «Этихаде» пройдет матч 28-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Вест Хэмом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.

«Вест Хэм» в последний раз выигрывал у «горожан» еще в 2015-м году. Но он достаточно часто цепляется за ничьи. Так было и год назад: в мае 2022-го «Вест Хэм» оформил 2:2 с «Манчестер Сити».

Манчестер Сити – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция