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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
03.05.2023 22:00 - : -
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 мая 2023, 11:12 |
36
0

Манчестер Сити – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 3 мая в 22:00 по Киеву

03 мая 2023, 11:12 |
36
0
Манчестер Сити – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

3 мая на «Этихаде» пройдет матч 28-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Вест Хэмом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.

«Вест Хэм» в последний раз выигрывал у «горожан» еще в 2015-м году. Но он достаточно часто цепляется за ничьи. Так было и год назад: в мае 2022-го «Вест Хэм» оформил 2:2 с «Манчестер Сити».

Манчестер Сити – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Манчестер Сити Вест Хэм Манчестер Сити - Вест Хэм смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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