ГВАРДИОЛА: «Холанд заслужил рекорд, и это невероятный рубеж»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу в перенесенном матче АПЛ над «Вест Хэмом» (3:0):

«Каждая игра тяжелая. День был такой холодный и ветреный. Мы играли неплохо, но структура у нас была не очень. Мы не забили в начале, но продолжали играть. Я очень доволен результатом. Осталось пять игр.

Это была одна из наших игр из-а запасе, и мы хорошо ее использовали. В субботу мы встретимся с Сэмом Аллардайсом [новым тренером «Лидса»].

Трудно сломать структуру «Вест Хэма». Мы пробовали разные комбинации слева и справа. Игроки начали терять мяч и нервничать, и нам пришлось избавляться от этих нервов. Сегодня нам удалось создать несколько моментов. Это еще три очка, и мы продолжаем борьбу.

Эрлинг Холанд? Это невероятно! Сколько важных голов он забил, чтобы выиграть матчи1 Мы очень довольны. Он уникальный человек, особенный. Он заслужил рекорд, потому что это невероятный рубеж. В следующий игровой день он может побить свой собственный рекорд. Он забил много голов!

«Ман Сити» забил 1000 голов под моим руководством? Конечно, я горжусь. Каждый гол – это момент удовольствия для наших болельщиков, и они наслаждались этим 1000 раз. Мы продолжаем двигаться вперед».