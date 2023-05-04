Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГВАРДИОЛА: «Холанд заслужил рекорд, и это невероятный рубеж»
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
03.05.2023 22:00 – FT 3 : 0
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 мая 2023, 05:12 | Обновлено 04 мая 2023, 05:37
183
0

ГВАРДИОЛА: «Холанд заслужил рекорд, и это невероятный рубеж»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Вест Хэмом»

04 мая 2023, 05:12 | Обновлено 04 мая 2023, 05:37
183
0
ГВАРДИОЛА: «Холанд заслужил рекорд, и это невероятный рубеж»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу в перенесенном матче АПЛ над «Вест Хэмом» (3:0):

«Каждая игра тяжелая. День был такой холодный и ветреный. Мы играли неплохо, но структура у нас была не очень. Мы не забили в начале, но продолжали играть. Я очень доволен результатом. Осталось пять игр.

Это была одна из наших игр из-а запасе, и мы хорошо ее использовали. В субботу мы встретимся с Сэмом Аллардайсом [новым тренером «Лидса»].

Трудно сломать структуру «Вест Хэма». Мы пробовали разные комбинации слева и справа. Игроки начали терять мяч и нервничать, и нам пришлось избавляться от этих нервов. Сегодня нам удалось создать несколько моментов. Это еще три очка, и мы продолжаем борьбу.

Эрлинг Холанд? Это невероятно! Сколько важных голов он забил, чтобы выиграть матчи1 Мы очень довольны. Он уникальный человек, особенный. Он заслужил рекорд, потому что это невероятный рубеж. В следующий игровой день он может побить свой собственный рекорд. Он забил много голов!

«Ман Сити» забил 1000 голов под моим руководством? Конечно, я горжусь. Каждый гол – это момент удовольствия для наших болельщиков, и они наслаждались этим 1000 раз. Мы продолжаем двигаться вперед».

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Натан Эйк (Манчестер Сити).
По теме:
ХОЛАНД: «Я пойду домой, поиграю в видеоигры, поем и потом посплю»
КЛОПП: «Алиссон был самым довольным в раздевалке. Он просто ненавидит 4:3»
Брайтон – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Вест Хэм Эрлинг Холанд Манчестер Сити - Вест Хэм Пеп Гвардиола пресс-конференция
Источник BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пеп ГВАРДИОЛА: «Арсенал уже выиграл самый важный трофей. Они вышли в ЛЧ»
Футбол | 03 мая 2023, 22:49 10
Пеп ГВАРДИОЛА: «Арсенал уже выиграл самый важный трофей. Они вышли в ЛЧ»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Арсенал уже выиграл самый важный трофей. Они вышли в ЛЧ»

Похвалил или подколол оппонента?

ВИДЕО. Пираты справились с канарейками. Брест дома переиграл Нант
Футбол | 04 мая 2023, 01:27 0
ВИДЕО. Пираты справились с канарейками. Брест дома переиграл Нант
ВИДЕО. Пираты справились с канарейками. Брест дома переиграл Нант

Голами отметились форвард Жереми Ле Дордон и хавбек Матиаш Перейра Лаже

Свитолина обыграла четвертую сеяную на турнире во Франции, совершив камбэк
Теннис | 03.05.2023, 17:01
Свитолина обыграла четвертую сеяную на турнире во Франции, совершив камбэк
Свитолина обыграла четвертую сеяную на турнире во Франции, совершив камбэк
Лучший показатель. Мудрик за 19 минут игры Арсенал – Челси создал 3 момента
Футбол | 03.05.2023, 09:52
Лучший показатель. Мудрик за 19 минут игры Арсенал – Челси создал 3 момента
Лучший показатель. Мудрик за 19 минут игры Арсенал – Челси создал 3 момента
Мощный скачок в таблице. Черноморец в Одессе не оставил шансов Колосу
Футбол | 03.05.2023, 16:54
Мощный скачок в таблице. Черноморец в Одессе не оставил шансов Колосу
Мощный скачок в таблице. Черноморец в Одессе не оставил шансов Колосу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны первые полуфиналистки на турнире серии WTA 1000 в Мадриде
Стали известны первые полуфиналистки на турнире серии WTA 1000 в Мадриде
03.05.2023, 08:35
Теннис
Люка Бресель обыграл Марка Селби и впервые стал чемпионом мира по снукеру
Люка Бресель обыграл Марка Селби и впервые стал чемпионом мира по снукеру
02.05.2023, 00:51 5
Снукер
Генштаб ВСУ: «Украинская авиация уничтожила три ЗРК»
Генштаб ВСУ: «Украинская авиация уничтожила три ЗРК»
02.05.2023, 07:19 1
Война
Экс-форвард Шахтера одолжил известному бразильскому клубу почти 6 млн евро
Экс-форвард Шахтера одолжил известному бразильскому клубу почти 6 млн евро
02.05.2023, 10:38 9
Футбол
ПСЖ накажет Месси, в ситуации разбирается президент клуба. Названа причина
ПСЖ накажет Месси, в ситуации разбирается президент клуба. Названа причина
02.05.2023, 21:25 3
Футбол
Кому поставили 8.8? Стали известны оценки Зинченко и Мудрика за матч
Кому поставили 8.8? Стали известны оценки Зинченко и Мудрика за матч
03.05.2023, 00:55 1
Футбол
Ротань в Александрии: шило на мыло?
Ротань в Александрии: шило на мыло?
02.05.2023, 18:00 17
Футбол
Оружие и марихуана. Деонтей Уайлдер был арестован в Лос-Анджелесе
Оружие и марихуана. Деонтей Уайлдер был арестован в Лос-Анджелесе
02.05.2023, 20:55 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности